Verdi Manfredonia: “Proposta assessore inadeguata a problema cinghiali”

Per questo chiedo che anche in Puglia si faccia quel che si deve per ridurre il numero di cinghiali, come prevede la legge, fuori dalle aree protette, prima di tutto con metodi ecologici. La caccia in deroga, richiesta dalla lobby dei cacciatori, è un errore. Il prelievo venatorio non selettivo porta ad un aumento esponenziale delle nascite. Difatti se si elimina dal branco la femmina riproduttiva si inducono le altre a riprodursi con un numero di enorme di cuccioli. Lo stesso dicasi per il maschio dominante. La braccata con i cani non consente di selezionare gli individui a differenza delle catture.