5 casi di Trichinellosi a San Marco in Lamis: avviso del Sindaco e controlli della ASL Foggia

(www.sanmarcoinlamis.eu) San Marco in Lamis 01/03/2023. Il primo cittadino lo ha comunicato pochissimi minuti fa a Sanmarcoinlamis.EU.

Il Sindaco, in accordo con la ASL Foggia ed il Servizio Veterinario, avvisa la cittadinanza che, nella città di San Marco in Lamis, sono stati diagnosticati cinque casi di trichinellosi.

I sintomi della malattia sono febbre, dolori muscolari, diarrea, debolezza ed edema alle palpebre.

I casi sono sotto stretta sorveglianza della ASL e la malattia non è trasmissibile da persona a persona per cui, al momento, non ci sono pericoli per la collettività.

Il Direttore Generale della ASL Foggia ha già disposto i necessari controlli di igiene e profilassi negli esercizi commerciali di San Marco in Lamis. (www.sanmarcoinlamis.eu)

Fonte (https://www.sanmarcoinlamis.eu/2023/03/ultimora-merla-5-casi-di-trichinellosi-a-san-marco-in-lamis/)