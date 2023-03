Addio a Michele, Tiktoker di Foggia, la sua morte ha sconvolto fan e social

StatoQuotidiano, 1 marzo 2023. “È morto Michele Rossiniello e i fan sono sconvolti”. È questo il messaggio di cordoglio che circola in rete per il tiktoker di Foggia con oltre 200mila follower. Lo conoscevano tutti, alcuni personalmente, altri tramite i suoi video che avevano conquistato gli spettatori con l’ironia. 39 anni, lascia una moglie, Carmela, e due figli, Martina e Samuel. Quando uno di loro ha scritto sulla chat della morte del padre, la reazione di qualche fan è stata, al momento, di incredulità.

Fino al giorno prima aveva parlato nel suo modo solito, con le sue solite movenze, si preparava un panino, mostrava il barattolo della maionese, scherzava, commentava. Faceva parte del suo modo di raccontare la propria giornata, e anche così entrava a far parte del tempo altrui. “Voglio essere felice in questo periodo”, aveva detto nel suo ultimo video.

“Una cosa scioccante- si legge fra i tanti messaggi per lui- non conoscevo Michele Il Naspi (il nickname con cui era conosciuto, ndr) di persona ma tramite i social. Ha portato allegria, come e successo a me. Tutti seguivano i suoi video. Topp love, come dicevi sempre tu”.

“Ovunque tu sia- scrive una ragazza- spero possa arrivarti l’abbraccio più forte. Non ho avuto il piacere di conoscerti, ma il dispiacere di sapere che non ci sei più. Che la terra ti sia lieve”. “Eri il re di TikTok e lo sarai per sempre”, è il commento di una sua fan che lo saluta con la sua immagine e una canzone in sottofondo.

Michele il “Naspi” era veramente molto amato e seguito e aveva una schiera di teenager che impazzivano per lui. Le esequie si svolgeranno domani 2 marzo alle ore 10 presso la chiesa del Sacro Cuore in vle Candelaro.