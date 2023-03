E’ di Manfredonia il nuovo Direttore dell’Archivio di Stato di Chieti

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/03/2023 – (Stefania Ortolano chietitoday.it) Rosangela Guerra da poco meno di un mese è il nuovo direttore dell’Archivio di Stato di Chieti, dove ha preso il posto di Pietro Federico, andato in pensione.

Originaria di Manfredonia (Foggia), la dottoressa Guerra arriva dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, dove continua a collaborare occupandosi di tutela archivistica e bibliografica; nel mezzo, una laurea specialistica in Scienze archivistiche, librarie e dell’Informazione documentaria e un Master in Gestione e Progettazione dei servizi documentari avanzati a Urbino, oltre ad una scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, a Bari, fino al ruolo di funzionario bibliotecario presso Roma Capitale, nel 2018.

A poche settimane dal suo arrivo il lavoro è ampio, l’obiettivo è valorizzare tutte le professionalità presenti rendendo la sede di via Ferri sempre più utile e frequentata anche tramite iniziative di vario tenore. “Ho messo piede in archivio a Chieti per la prima volta il 7 febbraio scorso – spiega il neodirettore – e devo dire di aver trovato subito personale disponibile e volenteroso. Ora è mia intenzione fare in modo che questa struttura diventi una realtà molto più dinamica e inserita nel territorio; a tal proposito sono in contatto con le istituzioni, l’università, associazioni e studiosi locali”. chietitoday.it