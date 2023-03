Le associazioni: “Vogliamo anche a Foggia gli eco-compattatori”

Foggia, 1 marzo 2023 – AttiVisti foggiani e La Società Civile – Foggia chiedono al Comune di Foggia e al suo ufficio ambiente di aderire al bando per i comuni per l’acquisto di eco-compattatori così come previsto nel cosiddetto decreto “Mangiaplastica” n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato nella G.U.Ri. del 11 ottobre 2021, n.243 .

Il 31 gennaio 2023 si é aperto il terzo sportello del cosiddetto “Programma Mangiaplastica”, progetto sperimentale voluto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto. Le risorse possono essere utilizzate dal nostro comune per promuovere e rendere più efficienti la raccolta differenziata e il recupero di questo tipo di rifiuti, che sappiamo avere un peso significativo nell’inquinamento ambientale, favorendo la transizione verso l’economia circolare.

La misura è rivolta ai Comuni che acquistano eco-compattatori, cioè macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscerne e ridurne il volume per favorirne il riciclo e per un minor impatto sull’ambiente cittadino.

Le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione sono indicati nel decreto del Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell’11/10/2021.

Ogni Comune aderente all’iniziativa riceverá un contributo fino a 15.000 euro per l’acquisto di ogni eco-compattatore di capacità media e fino a 30.000 euro per l’acquisto di ogni eco-compattatore di capacità alta.

In questa terza tranche sono previsti ulteriori dieci milioni di euro di fondi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica.

La misura, con una dotazione complessiva pari a 27 milioni di euro, prevede che le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo sono presentate al Ministero della Transizione Ecologica per il tramite dell’apposita piattaforma informatica nel rispetto dei seguenti termini:

per l’annualità 2023, dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023;

per l’annualità 2024, dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

Ai fini della presentazione dell’istanza sulla piattaforma occorre preliminarmente essere in possesso di un’identità SPID e del codice CUP da richiedere al seguente link: http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2023. Le istanze dovranno pervenire attraverso l’apposita piattaforma informatica rinvenibile al link https://padigitale.invitalia.it/.