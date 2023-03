Nodo Energas, Salvemini: “L’incontro col Ministro una commedia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/03/2023 – Il prossimo 6 marzo si svolgerà un incontro a Roma tra l’Onorevole Giandiego Gatta, il Ministro Pichetto Frattin, attualmente al Dicastero dell’Ambiente del Governo Meloni, e il Sindaco Gianni Rotice per discutere, politicamente e tecnicamente, sulla questione Energas a Manfredonia. Mentre la città attende una risposta a questa annosa vicenda fa discutere un post sull’argomento dell’ex Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini. Post che riportiamo integralmente

“Sto provando ad immaginare la commedia che andrà in scena il 6 marzo a Roma tra l’on. Gatta (presentatore-istante), il Sindaco Rotice (istante) e il Ministro Pichetto Frattin (destinatario istanza). Oggetto: NO Energas.

On Gatta: Ecc.mo sig. Ministro, le ho chiesto udienza per sottoporre alla sua attenzione una annosa questione che riguarda il futuro della nostra Manfredonia;

Il Ministro: Mi dica pure, onorevole Onorevole;

On. Gatta: Ho portato con me il Sindaco di Manfredonia, in rappresentanza di tutta la comunità manfredoniana, il quale, in uno alla mia persona, intende chiedere un suo intervento per scongiurare la realizzazione del deposito di gas liquido da 60 mila mc;

Sindaco: Naturalmente ringrazio sua eccellenza per la disponibilità. Io Sindaco volevo chiedere….

Ministro: Fermo, fermo un attimo. Ma lei non era il Presidente di Confindustria Foggia?

Sindaco: Esattamente. Mi fa piacere che mi ha riconosciuto.

Ministro: Si, infatti, signor Sindaco. L’ho riconosciuta. Lei era quello che era d’accordo alla installazione di quel deposito, almeno fino al 2019/2020…

To be continued…

Il resto ve lo lascio immaginare.

BUONGIORNO”.