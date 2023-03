San Severo: nata Severina, cucciolo di cammello

San Severo (Fg), 1 marzo 2023, (LaGazzettadiSanSevero) – Lieto evento al circo Imperial Royal è nata il 28 febbraio Severina cucciolo di cammello, chiamata dalla direzione del circo così in onore della città di San Severo, in cui sostano dal 3 al 12 marzo per spettacoli. Nelle calde scuderie è accudita con amore dalla mamma e dai circensi.

Eventi del genere sono sempre più frequenti nel circo italiano e testimoniano che gli animali godono di buona salute e mantengono il loro ciclo vitale naturale, nascono e crescono nella famiglia circense, in un anno e mezzo all ‘Imperial Royal Circus sono nati ben tre cammelli. (LaGazzettadiSanSevero)