Seasif, Armonia: “Il Sindaco d’Arienzo tiene ancora segreta la relazione”

Solo ora, ma a parole, il Sindaco scopre l’importanza di informare la popolazione e di confrontarsi con le forze politiche, ma nei fatti si contraddice perché non pubblica la relazione SEASIF. La sua demagogia, se non lo fermiamo, purtroppo porterà allo scontro frontale tra le due Comunità di Manfredonia e Monte S. Angelo. Pierpaolo D’Arienzo sta ingannando la popolazione con l’illusoria e infondata prospettiva di 400 posti di lavoro, che dovrebbero essere creati dalla Seasif, il cui capitale sociale è di appena 10 mila euro.

Chi c’è dietro la Seasif? Concittadini, impegniamoci a realizzare un’alleanza tra Monte e Manfredonia, per evitare un altro disastro ambientale e scongiurare una grave minaccia per la salute delle popolazioni di Manfredonia e di Macchia/Monte S. Angelo. Sabato 4 marzo 2023 partecipate alla ASSEMBLEA CITTADINA, che si terrà presso la Sala delle Conferenze dell’ex Convento delle Clarisse a partire dalle ore 18.00. Non lasciamo la nostra Città e il nostro territorio nelle mani di un Sindaco che sta distruggendo ogni nostra prospettiva di futuro”. Lo riporta l’associazione politico-culturale Armonia.