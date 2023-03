Sono prodotte sul Gargano le colombe più buone d’Italia

FOGGIA, 01/03/2023 – (ansa) Il risultato gourmet arriva con l’annuncio dei vincitori del Campionato Miglior Colomba Italiana ideato e diretto dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) conclusi il 27 febbraio presso la Fiera Tirreno CT di Carrara (Massa Carrara). Il premio per la migliore colomba classica è andato a Michele Pirro di Foggia, mentre quello per la migliore colomba innovativa a Domenico Manfredi di Salerno.

Michele Pirro, maestro pasticcere di San Marco in Lamis, nel foggiano ha vinto con una colomba realizzata con il solo inserimento di canditi d’arancia e ricoperta di glassa croccante. La giuria ha decretato che il lievitato ha una perfetta alveolatura, qualità massima degli ingredienti, e al taglio una vera e propria esplosione di profumi. Domenico Manfredi, maestro pasticcere di Teggiano, in provincia di Salerno, è stato premiato per una colomba realizzata per metà come una sfogliatella con “perfetta lievitazione” e farcitura di crema Santa Rosa.

Fragranza, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura e creatività sono stati i criteri di valutazione della giuria formata dall’Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, una squadra di maestri pasticceri, maestri gelatieri e maestri cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale. Alla Puglia è andato anche il Premio speciale CartPart con Matteo Papanice, di Castellana Grotte, Bari, il quale ha realizzato una colomba caratterizzata dal miglior bilanciamento dei sapori. ansa.it