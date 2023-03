Vicenda Seasif, Starace e De Luca chiedono incontro col Sindaco di Monte Sant’Angelo

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/03/2023 – “Al sig. Sindaco di Monte Sant’Angelo dott. agronomo Pier Paolo D’Arienzo. Egr. sindaco, la vicenda SEASIF, che in questi giorni sta tenendo banco sui media locali, è sicuramente da approfondire e valutare serenamente”.

Per questo motivo Le chiediamo di incontrarci, come coportavoce di Europa Verde al fine di confrontarci in modo costruttivo sulla problematica. Siamo disponibili tutti i pomeriggi e il sabato. In attesa di un riscontro le porgiamo cordiali saluti”. Lo scrivono Innocenza Starace e Alfredo De Luca Coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia.