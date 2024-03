FOGGIA – L’intervento del segretario provinciale della Fials di Foggia, Achille Capozzi, evidenzia la necessità di una narrazione più completa e sfumata del Policlinico Riuniti di Foggia.

Capozzi critica il servizio andato in onda su Rete 4, accusandolo di dipingere un quadro distorto e unilaterale della realtà.

Egli sottolinea come il Policlinico sia quotidianamente impegnato a fornire cure a migliaia di persone, con professionalità e dedizione da parte del personale.

Vengono contestate alcune imprecisioni del servizio, come la riproposizione di immagini e frasi di un ex dirigente sospeso da oltre un anno.

Si evidenzia come diverse criticità, come il problema delle sale operatorie, siano state ampiamente superate.

Si sottolinea la carenza di personale medico, un problema che affligge tutti gli ospedali d’Italia, e si auspica un intervento da parte dello Stato e della Regione.

La Fials si offre come fonte di informazioni reali e costruttive sulle problematiche del Policlinico, con l’obiettivo di promuovere un dibattito aperto e propositivo.

Emerge la necessità di una maggiore attenzione alle sfumature e alle complessità del sistema sanitario, evitando di alimentare una narrazione sensazionalistica e riduttiva.

La chiave per migliorare la situazione del Policlinico di Foggia risiede nella collaborazione tra tutte le parti coinvolte, a partire dalle istituzioni, dal personale sanitario e dai cittadini.

Solo attraverso un impegno comune e una visione olistica si potrà costruire un futuro migliore per il Policlinico e per la sanità pubblica in Puglia.