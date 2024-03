La passione degli italiani per il gioco è cosa storicamente nota. Dai casinò di lusso ai piccoli bar di provincia, il nostro paese pullula di opportunità per tentare la sorte. Eppure, negli ultimi anni, complice forse la crisi economica, abbiamo assistito ad una curiosa inversione di tendenza: i giochi a bassa posta come lotterie istantanee e G&V, un po’ snobbati nel tempo, sono diventati sempre più popolari. A seguire approfondiremo dalla lotteria ai Gratta e Vinci: l’attrattiva inaspettata dei giochi a bassa posta in Italia.

I numeri parlano chiaro: crescita costante del settore

In un paese di scommettitori e appassionati di Poker, nessuno avrebbe scommesso su questi piccoli passatempi da pochi euro. E invece, tra una coda al supermercato e l’altra, gli italiani hanno imparato ad apprezzare il brivido di grattare via la patina argentata, e la possibilità, seppur remota, di cambiare vita con una piccola puntata. I dati confermano questa tendenza. Nel 2017 il mercato dei giochi a bassa posta ha raggiunto un giro d’affari di 9,8 miliardi di euro, con un incremento del +6,6% rispetto all’anno precedente. La fetta principale è rappresentata dai G&V (6,7 miliardi), seguiti dal Lotto (2,4 miliardi).

Questi numeri vincenti dimostrano come, nel corso degli anni, i giocatori del nostro Paese abbiano progressivamente spostato le loro finanze verso i giochi con poste più modeste.

Se nel 2007 i giochi a bassa posta rappresentavano il 27,8% della spesa complessiva, nel 2017 tale quota è salita al 47,3% e ha continuato a innalzarsi negli anni.

La scommessa vincente di Lottomatica

Gran parte del successo del settore è dovuto alla strategia lungimirante di Lottomatica, che ha creduto per prima nel potenziale dei piccoli giochi. L’azienda ha lanciato il primo Gratta e Vinci nel 1994, puntando sulla facilità e sulla possibilità di vincite immediate.

La scommessa si è rivelata azzeccata. Oggi Lottomatica ne gestisce il 70% del mercato proponendo una gamma vastissima per target e premi. La società ha saputo evolvere il prodotto negli anni, con edizioni speciali e innovazioni tecnologiche, mantenendo però intatto il meccanismo di base.

L’irresistibile attrattiva della vincita facile

Ma come si spiega questo successo inaspettato? Sicuramente ha influito la crisi economica, spingendo molti scommettitori a orientarsi su opzioni più economiche. Ma sotto c’è dell’altro. I Gratta e Vinci seducono per la loro estrema semplicità: pochi istanti per scoprire se si ha vinto, nessuna attesa per l’estrazione. Il meccanismo premia la velocità, l’immediatezza. È facile farsi tentare da un altro biglietto. Inoltre, puntare piccole somme dà l’illusione di rischiare poco. E poi c’è il sogno, remoto ma possibile, di vincere una cifra capace di cambiarti la vita: una fantasia irresistibile.

L’altra faccia della medaglia: dipendenza e perdite

Certamente i piccoli game hanno un potere seduttivo, ma come ogni fenomeno di successo, nascondono anche lati oscuri. Per ogni vincita milionaria, ci sono innumerevoli giocatori che sviluppano problemi di dipendenza, arrivando a spendere cifre insostenibili inseguendo il colpo fortunato. I dati sono preoccupanti: 1,5 milioni di italiani sono considerati scommettitori patologici, e tra questi molti hanno sviluppato ludopatia. Inoltre, il fatto che non serva andare in un luogo specifico per intrattenersi, abbassa la percezione del rischio. È un tema su cui le istituzioni dovranno lavorare, per far convivere questo business con la tutela dei soggetti psicologicamente più fragili. Serve trovare il giusto equilibrio.

Il fenomeno nella società italiana

Ma al di là dei singoli casi di eccesso, questa passione nazionale per i piccoli game ci racconta qualcosa dell’Italia di oggi. L’attrattiva della possibilità di arricchirsi facilmente riflette i sogni e le frustrazioni del ceto medio impoverito dalla crisi. E poi, in un paese dominato dall’incertezza economica e politica, i passatempi di cui abbiamo parlato, offrono l’illusione di poter controllare la fortuna, almeno per pochi istanti. Un pizzico di speranza di cui molti sentono il bisogno.

Considerazioni finali

Esaminando dalla lotteria ai Gratta e Vinci: l’attrattiva inaspettata dei giochi a bassa posta in Italia, abbiamo compreso che il successo inaspettato di questi passatempi si è rivelato uno specchio interessante della società italiana. Tra speranze di riscatto sociale e derive problematiche, i Gratta e Vinci raccontano le contraddizioni del nostro paese. Un tempo snobbati, sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo. Difficile prevedere quanto durerà questo fenomeno. Quel che è certo è che ha assunto i contorni di un vero e proprio spaccato socioculturale, con cui gli italiani dovranno continuare a fare i conti.