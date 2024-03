MANFREDONIA (FOGGIA) – “In merito alla notizia apparsa a pagina 26 nell’edizione del 28 febbraio 2024 della “Gazzetta del Mezzogiorno” dal titolo “Demoliti immobili dell’ex sindaco Rotice e del boss Lombardi” si chiede l’immediata rettifica di tale notizia che è destituita da ogni fondamento e gravemente lesiva della persona dell’Ing. Gianni Rotice, in quanto il podere n.20 di Viale dei Pini, in via di definitiva legittimazione, non è oggetto degli interventi di abbattimento di immobili abusivi disposti dalla Prefettura nell’ambito del “Tavolo della Legalità”.

Gli aspetti riguardanti il podere n.20 ereditato, così come ampiamente esplicitato nelle note di riscontro a Comune di Manfredonia e Regione Puglia, hanno altra natura tecnica ed amministrativa, trattandosi di legittimazione (iter in via di ultima definizione) di uno storico immobile di inizi ‘900 in risposta ad un bando pubblico a cui hanno partecipato altri 60 richiedenti.

I piccoli abusi esterni realizzati agli inizi degli anni ‘70 dal precedente possessore (che non riguardano l’immobile), denunciati dallo stesso Ing. Rotice in fase di presentazione dell’istanza nel 2016, sono in fase di rimozione interamente a proprie spese per il ripristino dei luoghi e l’affermazione dei principi della legalità e del rispetto delle Leggi”.

Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.