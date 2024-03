Monte Sant'Angelo. "Via Marcisi, la vergogna di una pineta trasformata in discarica"

Monte Sant’Angelo. “E’ un’ombra sulla reputazione di Monte Sant’Angelo: una pineta di pini, via Marcisi, ridotta a una discarica a cielo aperto”.

E’ quanto segnala un lettore a StatoQuotidiano.it

“In teoria, via Marcisi dovrebbe essere una zona verde, un polmone naturale nel cuore del paese, una pineta di pini che contribuisce non solo alla bellezza del luogo, ma anche alla salute ambientale. Tuttavia, la realtà è ben diversa. Quest’area, che dovrebbe essere un vanto per Monte Sant’Angelo, è invece diventata un deposito di rifiuti a cielo aperto, una vergogna che non può essere ignorata”.

“Il paradosso di trovarsi in un paese che ospita due siti UNESCO e contemporaneamente assistere a un simile degrado ambientale è sconcertante. Monte Sant’Angelo è stato riconosciuto dall’UNESCO per la sua abbazia e il santuario, ma la via Marcisi offre uno spettacolo ben lontano dalle immagini idilliache che ci si aspetterebbe in un luogo di così elevato valore storico e culturale”.

“Le case popolari che si affacciano su questa pineta contribuiscono al problema. L’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di alcuni residenti ha trasformato questo luogo in un ammasso di detriti, compromettendo la qualità della vita dei cittadini e la bellezza naturale della zona”, dice il lettore.

“Le autorità locali e nazionali devono affrontare questo problema con urgenza e determinazione. La tutela dei siti UNESCO non può essere limitata alla conservazione di edifici e monumenti, ma deve estendersi anche alla salvaguardia dell’ambiente circostante. Monte Sant’Angelo ha il dovere di preservare la sua eredità non solo per le generazioni future ma anche per il bene attuale dei suoi cittadini”.

“Un piano d’azione deve essere immediatamente messo in atto per bonificare la via Marcisi e restituirla alla sua destinazione originaria di pineta. Campagne di sensibilizzazione devono coinvolgere la comunità locale per promuovere il rispetto dell’ambiente e delle aree verdi. Sanzioni più severe per chi abbandona rifiuti indiscriminatamente devono essere applicate per scoraggiare comportamenti irresponsabili”.

