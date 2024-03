Foggia. “È paradossale che proprio un ex assessore al ramo stigmatizzi una pratica da egli stesso avvallata durante il suo mandato”.

Daniela Patano e Lorenzo Frattarolo, rispettivamente assessori alla Polizia Locale e al SUAP, rispondono alle accuse lanciate dal consigliere di minoranza Claudio Amorese rispetto ai controlli propedeutici al rilascio delle licenze.

“Con il Portale “Impresaingiorno” – spiegano – il Dichiarante che segnala un qualsiasi inizio attività di vendita (SCIA) ha l’obbligo, sotto la propria responsabilità penale, di flaggare sia la dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità che una dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia, mentre il rilascio di specifiche autorizzazioni di commercio è stato sempre subordinato all’esito negativo delle consultazioni della B.D.N.A. ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Quindi, in questi anni, gli uffici si sono mossi secondo la normativa vigente, effettuando eventuali controlli sulle predette autodichiarazioni ogni qualvolta sussistevano dubbi circa la veridicità del loro contenuto.

Non ci sembra, quindi, che l’ex assessore della Giunta Landella abbia mai dato indicazioni diverse in merito. Al contrario, proprio per affermare pienamente il principio della legalità e della trasparenza nell’istruttoria delle pratiche, noi abbiamo deciso di dare un indirizzo differente all’iter procedurale chiedendo a tutti i Dichiaranti di SCIA e a tutti i richiedenti di autorizzazioni al commercio la verifica delle consultazioni della B.D.N.A e dei certificati del casellario giudiziale.

Un radicale cambio di passo – sottolineano Patano e Frattarolo – rispetto all’amministrazione governata da chi adesso si erge a moralizzatore dimenticando quanto, ancora oggi, la città paghi lo scotto di quella nefasta esperienza politica e amministrativa”

In vista dei prossimi interventi, nella giornata di ieri si è svolto un ulteriore incontro con la Questura, presente anche l’assessore alla Sicurezza e De Santis, proprio per concertare al meglio l’azione di controllo e prevenzione sul territorio.