PESCARA – A Montesilvano il personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pescara, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, hanno arrestato un 32enne, cittadino italiano, residente in provincia di Foggia, ma di fatto domiciliato in Montesilvano, celibe, nullafacente e con precedenti, sottoposto alla misura alternativa alla detenzione e affidato in prova ai servizi sociali.

In casa veniva trovato in possesso di pistola lanciarazzi M.A.M. cal. 6 mm, Marca Express, senza matricola, che era stata occultata all’interno di un marsupio riposto nell’armadio della camera da letto.

Arma sequestrata e a disposizione dell’Autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.