CASTELLUCCIO DEI SAURI – Una tragedia ha fermato ieri sera la vita nel piccolo centro dei Monti Dauni. Alessio, un bambino di soli 10 anni, è morto sabato 28 febbraio nel tardo pomeriggio dopo una caduta avvenuta in pieno centro, lungo via Roma, mentre giocava vicino a una fontana.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, di origini albanesi e benvoluto da tutti in paese, sarebbe scivolato e caduto urtando violentemente il collo e il torace contro il muretto della struttura. Il violento impatto gli avrebbe provocato un arresto cardiaco.

Immediato l’allarme al 118: più ambulanze, l’automedica e il personale sanitario hanno raggiunto il luogo della tragedia insieme ai rianimatori, che hanno tentato per oltre 45 minuti di salvare la giovane vita. Ogni sforzo è purtroppo risultato vano e il decesso è stato constatato poco dopo.

Carabinieri e militari della Sezione investigazioni scientifiche hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti del caso. La salma è stata trasferita all’obitorio di Foggia, dove nelle prossime ore il magistrato potrebbe disporre l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.

Una giovane vita spezzata che ha provocato profondo dolore e incredulità in un paese dove tutti si conoscono. Le strade che ieri sera erano piene di volti attoniti, amici e parenti raccolti intorno alla famiglia, raccontano da sole lo shock che ha attraversato Castelluccio dei Sauri.

Con una nota ufficiale, il sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intero Consiglio comunale hanno espresso «profondo cordoglio» per la tragica scomparsa di Alessio, sottolineando che l’intera comunità si stringe con commozione e rispetto attorno ai genitori e ai familiari, ai quali non farà mancare vicinanza e affetto. «Che il nostro abbraccio possa essere, almeno in parte, un sostegno in questo momento così difficile», recita fra l’altro il messaggio.

In segno di lutto, Castelluccio dei Sauri si è fermata: il dolore tocca ogni famiglia, ogni genitore, ogni nonno. Nel silenzio e nella commozione, molti in paese hanno affidato a una preghiera il loro pensiero al “nostro angelo volato in cielo”.