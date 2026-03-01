I passi scalzi della fede: la storia di Rachele e il cammino secolare verso la Madonna di Cristo

C’è un momento preciso, nel silenzio del Martedì in Albis, in cui il Gargano si trasforma in un grande luogo di preghiera collettiva. Accade a Rignano Garganico, il piccolo centro affacciato sull’altopiano noto come “Balcone delle Puglie”, dove ogni anno si rinnova uno dei riti più antichi e identitari del territorio: il pellegrinaggio verso la Cappella rurale della Madonna di Cristo.

Tra i volti che accompagnano questo cammino di fede ce n’è uno che negli anni è diventato simbolo silenzioso di devozione: quello di Rachele De Angelis. A 81 anni continua a partecipare alla processione compiendo un gesto che colpisce per la sua semplicità e forza spirituale: affronta il percorso a piedi scalzi. Il pellegrinaggio si snoda lungo la cosiddetta “revote”, l’antica mulattiera che per secoli ha rappresentato l’unico collegamento tra il paese e la valle. Dal centro abitato, situato a circa 590 metri sul livello del mare, i fedeli scendono fino alla piana sottostante, a circa 100 metri di altitudine.

Un dislivello di quasi quattrocento metri lungo un sentiero fatto di pietre, terra e rami secchi. Un tragitto impegnativo anche per chi indossa scarpe da trekking. Per Rachele, invece, quel cammino diventa ogni anno una forma di preghiera vissuta con il corpo: passo dopo passo, la fatica si trasforma in gratitudine.

Alla base di questo gesto c’è una storia personale che la comunità conosce e custodisce. All’interno della cappella della Madonna di Cristo è conservato un ex voto che ricorda un incidente avvenuto anni fa lungo la strada provinciale tra Rignano e Villanova. Un camion sul quale viaggiavano il marito e il suocero di Rachele uscì di strada precipitando nel vuoto. Un episodio che, secondo ogni previsione, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Invece entrambi si salvarono. Per Rachele non si trattò di una coincidenza, ma di un segno della protezione della Vergine. Da allora, ogni anno rinnova il suo voto scendendo a valle a piedi nudi.

La processione del Martedì in Albis affonda le radici in una leggenda molto antica. Secondo la tradizione locale, oltre mille anni fa la Madonna sarebbe apparsa a una giovane orfanella proprio nel luogo dove oggi sorge la cappella. Un racconto che nei secoli è stato tramandato oralmente e poi fissato sulla carta da autori e studiosi del territorio. Tra questi lo scrittore Giulio Ricci, che nell’Ottocento raccontò la poesia di questa apparizione, e più recentemente il giornalista e storico Tonino Del Vecchio, scomparso nel 2024, considerato uno dei principali custodi della memoria storica di Rignano Garganico. Nei suoi scritti ha più volte spiegato il valore di una tradizione capace di coinvolgere ogni anno l’intera comunità.

Osservare Rachele camminare scalza lungo il sentiero, tra i fedeli in processione, significa cogliere il senso profondo di un rito che resiste al tempo. Non c’è spettacolo nel suo gesto, ma una fede concreta, vissuta con discrezione e determinazione. Quando il corteo raggiunge la valle e i pellegrini arrivano davanti alla statua della Madonna di Cristo, il cammino si conclude con un bacio e una preghiera. È il momento in cui la promessa viene rinnovata e la tradizione continua a vivere. Così Rignano Garganico, il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano, dimostra ancora una volta di custodire un patrimonio immateriale fatto di storie, memoria e fede popolare. Una grandezza silenziosa che si misura, anno dopo anno, nei passi di chi continua a camminare. Anche a piedi nudi.

Lo riporta rignanonews.com