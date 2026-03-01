Il manfredoniano Gaetano Centra nella Hall of Fame mondiale: è Six Star Finisher

Essere un Six Star Finisher significa aver completato tutte e sei le maratone più prestigiose e iconiche al mondo, quelle che fanno parte del circuito Abbott World Marathon Majors. Un traguardo che rappresenta una delle massime onorificenze nel panorama del running, sia amatoriale sia professionistico.

Le sei gare sono: Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York City. Portarle a termine tutte consente di ricevere la prestigiosa Six Star Medal e di entrare ufficialmente nella “Six Star Finishers Hall of Fame”. Attualmente nel mondo sono circa 23mila le persone che hanno completato l’intero percorso; tra loro, solo un migliaio sono italiani.

Da oggi, nella Hall of Fame c’è anche il manfredoniano Gaetano Centra, che ha completato la sua sesta Major a Tokyo, coronando così un sogno inseguito per anni.

Centra, sportivo da sempre, si è avvicinato al running circa 15 anni fa. E di strada ne ha fatta parecchia da quando – come lui stesso ha raccontato – l’impresa era riuscire a fare dieci giri della pineta di Siponto la domenica mattina.

Ha lasciato Manfredonia nel 1997 e vive in provincia di Brescia dal 1999, pur restando profondamente legato alla sua città natale. Cinquantun anni, sposato – «rigorosamente con una paesana» – ha frequentato il liceo scientifico e si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna. È Luogotenente della Guardia di Finanza e comandante di una Tenenza in provincia di Brescia.

Tra impegni familiari e responsabilità professionali, è riuscito a ritagliarsi il tempo per completare 26 maratone e oltre 70 mezze maratone, oltre a un numero imprecisato di altre gare. Runner amatore di ottimo livello, nel 2025 ha conquistato il primo posto nella categoria SM50 ai Campionati italiani interforze di mezza maratona (Forze armate e Forze di polizia).

Contattato via WhatsApp dopo la fatica in terra nipponica, Centra ha dichiarato: «Eccomi alla fine di questo lungo viaggio intorno al mondo. Eccomi qui, alla fine del mondo, a infiniti chilometri da casa e da Manfredonia, nell’affascinante Tokyo, megalopoli in bilico tra modernità e templi sospesi nel tempo.

Questo viaggio di corsa intorno al mondo è iniziato 15 anni fa, quando partecipai per gioco e per scommessa a una piccola gara a Brescia. Se guardo i dati del mio Garmin, il giro del mondo di corsa l’ho fatto davvero, con i miei 38 mila chilometri percorsi (quasi la circonferenza terrestre, ndr).

Dopo oggi sarà probabilmente tempo di bilanci. Intanto voglio ringraziare mia moglie Doriana e la mia famiglia, a cui forse ho sottratto molto tempo, ma che mi ha sempre sostenuto con la presenza, anche qui. La mia medaglia più importante, però, non l’ho trovata al traguardo di una gara, ma lungo il percorso. Perché la corsa ti insegna a progettare, a impegnarti con costanza e a non mollare mai fino all’obiettivo. Può cambiarti profondamente, e in meglio».

Un grandissimo risultato che premia un uomo capace di conciliare lavoro, famiglia e sport, impegnandosi con determinazione in una disciplina dura ed esigente, che valorizza merito, forza, volontà e costanza.