Lucio Dalla: il ricordo di Manfredonia a Sanremo

Lucio Dalla: il ricordo di Manfredonia a Sanremo

Attorno a quella canzone – e soprattutto alla storia personale e artistica di Dalla – Manfredonia conserva un legame speciale

Immagine allegata nel testo da Claudio Castriotta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Marzo 2026
Manfredonia

Manfredonia – Nel 1971 Lucio Dalla portò al Festival di Sanremo un brano destinato a diventare immortale: “4/3/1943”. In quell’edizione il pezzo si classificò al terzo posto, segnando uno dei momenti più importanti della sua affermazione nazionale.

Attorno a quella canzone – e soprattutto alla storia personale e artistica di Dalla – Manfredonia conserva un legame speciale. Non solo perché l’artista trascorse in Puglia periodi dell’infanzia e della giovinezza, ma anche perché la copertina dell’album “4/03/1943” richiama Manfredonia: una fotografia d’epoca con uno scorcio sul mare e sulle barche, legata all’area del porto.

Secondo ricostruzioni giornalistiche, Dalla conobbe Manfredonia da bambino e vi trascorse diverse estati con la madre. Questo legame con il Gargano – con i suoi ritorni, le Isole Tremiti e l’aria di mare – rimase vivo nel tempo e riaffiora spesso nel suo immaginario artistico.

C’è poi un livello diverso, più intimo: quello dei ricordi personali. Nel racconto di chi lo ha conosciuto o incrociato in città, Dalla – in particolare durante una permanenza a Manfredonia nel 1977 – sarebbe rimasto colpito da un rituale semplice e potentissimo: aspettare il pane caldo di notte, sentirne il profumo uscire dal forno, osservare i gesti lenti e antichi della preparazione. Il pane, in questa memoria, diventa simbolo: un ritorno all’infanzia, un odore capace di riportare a casa, un piccolo “miracolo” quotidiano. È un’immagine che racconta bene la sensibilità di Dalla: un artista che sapeva dare valore alle cose minime e trasformarle in emozione.

a cura di Claudio Castriotta

1 commenti su "Lucio Dalla: il ricordo di Manfredonia a Sanremo"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO