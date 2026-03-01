Edizione n° 5992

Home // Cronaca // Manfredonia, al via la disinfestazione antilarvale: interventi il 3 e 4 marzo

ASE MANFREDONIA Manfredonia, al via la disinfestazione antilarvale: interventi il 3 e 4 marzo

Le operazioni saranno eseguite dalla ditta specializzata Urbano Chimica Srl di San Giovanni Rotondo

Manfredonia, al via la disinfestazione notturna contro la West Nile

IMMAGINE D'ARCHIVIO, DISINFESTAZIONE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Partirà nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 marzo 2026 l’attività programmata di disinfestazione antilarvale nelle zone sensibili del territorio comunale.

A darne comunicazione è l’Azienda Servizi Ecologici (A.S.E.) S.p.A. di Manfredonia, che informa la cittadinanza sull’avvio degli interventi, finalizzati alla prevenzione e al controllo della proliferazione degli insetti, in particolare delle zanzare, in vista della stagione primaverile.

Le operazioni saranno eseguite dalla ditta specializzata Urbano Chimica Srl di San Giovanni Rotondo (Fg), incaricata di effettuare i trattamenti nelle aree considerate più esposte e a maggiore rischio.

L’intervento rientra nella programmazione ordinaria delle attività di igiene urbana e tutela della salute pubblica, con l’obiettivo di ridurre la presenza di larve nelle caditoie, nei ristagni d’acqua e negli altri punti sensibili del territorio.

La comunicazione viene diffusa – si legge nella nota – per doverosa informazione alla cittadinanza e all’utenza tutta.

