Edizione n° 5992

BALLON D'ESSAI

VIESTE TARIFFE // Vieste rimodula al ribasso le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico: sconti fino al 100% in bassa stagione
1 Marzo 2026 - ore  15:27

CALEMBOUR

CONDANNATO ANESTESISTA // Condannato per per la morte di 7 pazienti, anestesista lavorava ancora in ospedale
28 Febbraio 2026 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, cancello chiuso al campo “Croce”: ragazzi costretti a scavalcare per entrare

MANFREDONIA "CROCE" Manfredonia, cancello chiuso al campo “Croce”: ragazzi costretti a scavalcare per entrare

La segnalazione, giunta in redazione corredata da fotografia, riferisce che nel pomeriggio di oggi il cancello d’ingresso dell’impianto risultava chiuso

Manfredonia, cancello chiuso al campo “Croce”: ragazzi costretti a scavalcare per entrare

Manfredonia, cancello chiuso al campo “Croce”: ragazzi costretti a scavalcare per entrare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un cancello chiuso con un lucchetto e decine di ragazzi rimasti fuori, costretti – secondo quanto segnalato – a scavalcare per poter accedere al campo e giocare a calcio. È quanto denunciato da alcuni cittadini in merito alla situazione del campo da calcio “Croce”, struttura frequentata abitualmente da giovani del quartiere.

La segnalazione, giunta in redazione corredata da fotografia, riferisce che nel pomeriggio di oggi il cancello d’ingresso dell’impianto risultava chiuso. In assenza di altre modalità di accesso, diversi ragazzi avrebbero tentato di entrare scavalcando la recinzione, con evidenti rischi per la propria incolumità.

«Non è la prima volta che accade», si legge nella comunicazione inviata alla nostra redazione. Il problema, secondo quanto riportato, non riguarderebbe soltanto l’impossibilità di utilizzare uno spazio pubblico, ma soprattutto il pericolo concreto di infortuni legati allo scavalcamento del cancello.

La preoccupazione espressa riguarda anche la gestione dell’area: «Un conto è mettere a disposizione la propria disponibilità a curare qualcosa, un conto è chiudere e tenersi le chiavi», si legge nella segnalazione, con riferimento alla necessità di chiarezza su eventuali responsabilità o autorizzazioni formali relative all’accesso e alla custodia della struttura.

1 commenti su "Manfredonia, cancello chiuso al campo “Croce”: ragazzi costretti a scavalcare per entrare"

  1. Ma se la porta fosse aperta e si fanno male,di chi è la colpa?
    Quindi se la porta è chiusa sicuramente non è agibile.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO