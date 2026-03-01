Manfredonia, cancello chiuso al campo “Croce”: ragazzi costretti a scavalcare per entrare

MANFREDONIA – Un cancello chiuso con un lucchetto e decine di ragazzi rimasti fuori, costretti – secondo quanto segnalato – a scavalcare per poter accedere al campo e giocare a calcio. È quanto denunciato da alcuni cittadini in merito alla situazione del campo da calcio “Croce”, struttura frequentata abitualmente da giovani del quartiere.

La segnalazione, giunta in redazione corredata da fotografia, riferisce che nel pomeriggio di oggi il cancello d’ingresso dell’impianto risultava chiuso. In assenza di altre modalità di accesso, diversi ragazzi avrebbero tentato di entrare scavalcando la recinzione, con evidenti rischi per la propria incolumità.

«Non è la prima volta che accade», si legge nella comunicazione inviata alla nostra redazione. Il problema, secondo quanto riportato, non riguarderebbe soltanto l’impossibilità di utilizzare uno spazio pubblico, ma soprattutto il pericolo concreto di infortuni legati allo scavalcamento del cancello.

La preoccupazione espressa riguarda anche la gestione dell’area: «Un conto è mettere a disposizione la propria disponibilità a curare qualcosa, un conto è chiudere e tenersi le chiavi», si legge nella segnalazione, con riferimento alla necessità di chiarezza su eventuali responsabilità o autorizzazioni formali relative all’accesso e alla custodia della struttura.