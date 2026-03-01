Edizione n° 5991

28 Febbraio 2026 - ore  09:16

28 Febbraio 2026 - ore  11:27

Home // Manfredonia // Manfredonia, torna “Si può fare”: al via la seconda edizione del progetto che finanzia le idee dei giovani

"SI PUO' FARE" MANFREDONIA Manfredonia, torna “Si può fare”: al via la seconda edizione del progetto che finanzia le idee dei giovani

Presentazione ufficiale il 5 marzo in Aula Consiliare. Bando online dal 6 marzo all’8 aprile per ragazzi dai 16 ai 30 anni.

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Dopo il successo della prima edizione, riparte “Si può fare Manfredonia”, il progetto dedicato ai giovani che vogliono trasformare le proprie idee in iniziative concrete per la città. L’annuncio è arrivato in vista dell’evento di presentazione ufficiale in programma giovedì 5 marzo alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare del Municipio.

L’iniziativa punta a sostenere ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni, offrendo loro strumenti, tutoraggio e accompagnamento nella realizzazione di proposte progettuali capaci di incidere positivamente sul territorio. Un percorso che, nella sua prima edizione, ha già dimostrato quanto le nuove generazioni sappiano esprimere visione, responsabilità e concretezza.

«Investire sulle nuove generazioni significa fare una scelta chiara di prospettiva – ha dichiarato Maria Teresa Valente –. Il nostro compito è accompagnarli, offrire strumenti e fiducia. È così che si costruiscono opportunità e si prevengono fragilità».

Il bando sarà disponibile online a partire da giovedì 6 marzo e resterà aperto fino all’8 aprile. Le candidature dovranno essere presentate attraverso il form dedicato nella sezione Puglia dell’area “Partecipa” del sito www.sipuofare.net.

Per supportare i giovani interessati, sarà attivo uno sportello informativo presso il piano terra del Comune, in Piazza del Popolo n. 8, aperto il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00. Sarà possibile ricevere orientamento e assistenza nella compilazione dei progetti oppure contattare il numero 393.1889608 per ulteriori informazioni.

L’attuazione del progetto e le attività di tutoraggio saranno curate da Cantiere Giovani, capofila nazionale della rete “Si può fare”, insieme a Inside MF, realtà nata proprio grazie alla prima edizione dell’iniziativa e oggi impegnata nella valorizzazione dei giovani del territorio.

“Si può fare Manfredonia” si conferma così uno strumento concreto di partecipazione attiva, con l’obiettivo di rafforzare il protagonismo giovanile e contribuire alla crescita sociale della città.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

