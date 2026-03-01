Mecna, artista originario di San Giovanni Rotondo, continua a conquistare il pubblico italiano grazie al suo rap introspettivo e dalle sonorità melodiche. Ma chi si cela dietro questo nome d’arte? Scopriamo insieme età, origini, vero nome, vita privata e carriera del cantante pugliese.

Mecna: età, origini e vero nome

Il vero nome di Mecna è Corrado Grilli. È nato il 26 marzo 1987 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, e oggi ha 38 anni. Nel corso degli anni è diventato uno dei punti di riferimento del rap italiano più intimista e raffinato.

Oltre a essere rapper e cantautore, Mecna è anche grafico. Il suo pseudonimo deriva da un fumetto underground, scelta che riflette la sua estetica ricercata e malinconica. Le sue radici pugliesi hanno influenzato profondamente il suo stile musicale: nei suoi testi emergono spesso nostalgia, fragilità ed emozioni personali, elementi che lo hanno reso un’icona del rap “soul” italiano, capace di fondere hip hop e R’n’B contemporaneo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Mecna è estremamente riservato. Non ci sono informazioni ufficiali su una sua eventuale fidanzata né conferme su una relazione stabile. L’artista preferisce mantenere il massimo riserbo sui suoi affetti, evitando di condividere dettagli personali sui social o nelle interviste. Proprio questa discrezione contribuisce ad alimentare la curiosità dei fan, che cercano indizi tra Instagram e TikTok. Tuttavia, Mecna lascia che sia la musica a raccontare le sue emozioni più profonde.

Attualmente Mecna vive a Milano, città in cui si è trasferito dopo il percorso universitario per inseguire la carriera artistica. Nel capoluogo lombardo ha studiato allo IED, dove si è laureato in graphic design. Milano rappresenta oggi il suo principale centro creativo e professionale.

I primi passi nel mondo della musica risalgono ai primi anni Duemila, quando entra a far parte del collettivo hip hop Microphones Killarz, con cui pubblica gli album No Problem (2005) e No Sense (2007). Nel 2006 debutta come solista con Propaganda, progetto realizzato insieme a ElDoMino. Successivamente entra nel collettivo Blue Nox, insieme a Ghemon e Kiave, pubblicando gli EP Le valigie per restare e Bagagli a mano.

La consacrazione arriva con album che segnano tappe importanti della sua evoluzione artistica:

Disco Inverno (2012)

Laska (2015)

Blue Karaoke (2018)

Neverland (2020)

Mentre nessuno guarda

Nel 2023 pubblica Stupido Amore, un lavoro intimo e profondo che conferma la sua cifra stilistica emotiva e personale. Quest’anno il pubblico televisivo potrà ascoltarlo anche nel duetto con Mara Sattei durante la serata delle cover del Festival di Sanremo. Lo riporta tag24.it