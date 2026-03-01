Edizione n° 5992

BALLON D'ESSAI

GIULIA FIBROSI // Giulia e la fibrosi cistica: “La malattia è con me ogni giorno, ma io scelgo di vivere”
28 Febbraio 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

CONDANNATO ANESTESISTA // Condannato per per la morte di 7 pazienti, anestesista lavorava ancora in ospedale
28 Febbraio 2026 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, il karate entra a scuola: all’IC “Tancredi-Amicarelli” il progetto olimpico FIJLKAM

FIJLKAM Monte Sant’Angelo, il karate entra a scuola: all’IC “Tancredi-Amicarelli” il progetto olimpico FIJLKAM

Un’iniziativa che unisce educazione, salute e valori civici, confermando il ruolo della scuola come luogo di crescita

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Marzo 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

A Monte Sant’Angelo lo sport entra in classe come strumento educativo e sociale. All’Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Tancredi-Amicarelli è partito un percorso di karate olimpico promosso nell’ambito del progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, avviata già dallo scorso gennaio nella scuola secondaria di primo grado, punta a coniugare benessere psicofisico e formazione civica, con particolare attenzione al contrasto di bullismo e violenza di genere.

Il progetto è promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani. A rendere possibile l’attivazione del percorso è stato il dirigente scolastico Nicandro Rago, che ha favorito l’incontro tra la scuola e il mondo della preparazione tecnica federale.

Le attività sono affidate a due figure di riferimento del karate italiano federale FIJLKAM: il Maestro Benemerito Cav. Mauro Lagattolla (7° Dan) e il Maestro Nicola Gambuto (6° Dan), da anni impegnati nei programmi ministeriali nelle scuole della provincia di Foggia. Il lavoro viene svolto in stretta collaborazione con il referente scolastico, il professore Angelo Di Martino.

L’obiettivo è trasformare la pratica sportiva in un vero percorso educativo. Il karate federale, disciplina olimpica basata su autocontrollo, disciplina e rispetto, diventa così uno strumento concreto per affrontare alcune delle principali sfide sociali che coinvolgono i più giovani.

Tra i punti cardine del progetto:

  • Contrasto al bullismo, attraverso la diffusione dei valori di rispetto reciproco e disciplina personale.

  • Prevenzione della violenza di genere, con attività che promuovono consapevolezza, sicurezza personale e cultura della parità.

  • Inclusione e partecipazione, grazie allo sport come linguaggio universale capace di coinvolgere tutti gli studenti.

L’iniziativa si svolge senza alcun costo per le famiglie e per l’istituto. Le lezioni sono inserite nell’orario curriculare e proseguono anche nei cosiddetti “pomeriggi sportivi” extracurriculari. Inoltre, gli studenti potranno partecipare gratuitamente ad ulteriori allenamenti presso la sede dell’associazione sportiva ASD H. Shirai.

La partecipazione al progetto porterà anche un beneficio concreto alla scuola: l’istituto riceverà un kit di attrezzature sportive specialistiche che resterà in dotazione permanente, rafforzando così l’offerta formativa legata allo sport. Un’iniziativa che unisce educazione, salute e valori civici, confermando il ruolo della scuola come luogo di crescita completa per le nuove generazioni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO