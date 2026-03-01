A Monte Sant’Angelo lo sport entra in classe come strumento educativo e sociale. All’Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Tancredi-Amicarelli è partito un percorso di karate olimpico promosso nell’ambito del progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, avviata già dallo scorso gennaio nella scuola secondaria di primo grado, punta a coniugare benessere psicofisico e formazione civica, con particolare attenzione al contrasto di bullismo e violenza di genere.

Il progetto è promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani. A rendere possibile l’attivazione del percorso è stato il dirigente scolastico Nicandro Rago, che ha favorito l’incontro tra la scuola e il mondo della preparazione tecnica federale.

Le attività sono affidate a due figure di riferimento del karate italiano federale FIJLKAM: il Maestro Benemerito Cav. Mauro Lagattolla (7° Dan) e il Maestro Nicola Gambuto (6° Dan), da anni impegnati nei programmi ministeriali nelle scuole della provincia di Foggia. Il lavoro viene svolto in stretta collaborazione con il referente scolastico, il professore Angelo Di Martino.

L’obiettivo è trasformare la pratica sportiva in un vero percorso educativo. Il karate federale, disciplina olimpica basata su autocontrollo, disciplina e rispetto, diventa così uno strumento concreto per affrontare alcune delle principali sfide sociali che coinvolgono i più giovani.

Tra i punti cardine del progetto:

Contrasto al bullismo , attraverso la diffusione dei valori di rispetto reciproco e disciplina personale.

Prevenzione della violenza di genere , con attività che promuovono consapevolezza, sicurezza personale e cultura della parità.

Inclusione e partecipazione, grazie allo sport come linguaggio universale capace di coinvolgere tutti gli studenti.

L’iniziativa si svolge senza alcun costo per le famiglie e per l’istituto. Le lezioni sono inserite nell’orario curriculare e proseguono anche nei cosiddetti “pomeriggi sportivi” extracurriculari. Inoltre, gli studenti potranno partecipare gratuitamente ad ulteriori allenamenti presso la sede dell’associazione sportiva ASD H. Shirai.

La partecipazione al progetto porterà anche un beneficio concreto alla scuola: l’istituto riceverà un kit di attrezzature sportive specialistiche che resterà in dotazione permanente, rafforzando così l’offerta formativa legata allo sport. Un’iniziativa che unisce educazione, salute e valori civici, confermando il ruolo della scuola come luogo di crescita completa per le nuove generazioni.