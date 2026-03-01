Passo del Lupo, otto anni di lavori e nessuna svolta: la galleria resta incompiuta

Ubicata al confine di tre regioni — Puglia, Molise e Campania — la galleria “Passo del Lupo”, strategica infrastruttura realizzata oltre 50 anni fa in provincia di Foggia, consente alla Capitanata di fruire di un collegamento stradale veloce con il basso Fortore sannita, Campobasso, L’Aquila, Isernia e Roma.

Ingiustificabili negligenze, incomprensibili sottovalutazioni e inammissibili ritardi nella manutenzione hanno accelerato il degrado di uno dei tunnel più importanti del Mezzogiorno peninsulare. Il suo recupero sembra oggi essere a rischio. In gioco la credibilità di ANAS e del Governo.

di Giuseppe Zingarelli

Nonostante le molteplici e prolungate chiusure al traffico decretate in circa otto anni dai responsabili di ANAS Spa – Regione Puglia — la prima il 27 novembre 2018, l’ultima dal 10 settembre al 30 novembre 2024 — per procedere ai lavori di manutenzione straordinaria e al riammodernamento strutturale della galleria “Passo del Lupo”, allo stato attuale solo un terzo dell’intero traforo è stato interessato dagli interventi di infissione di centine metalliche a rinforzo della volta: circa 500 metri su 1.373 totali.

Il costo medio dei lavori è di circa 9 mila euro al metro lineare. Restano tuttavia numerosi interrogativi che alimentano dubbi, perplessità e incertezze sul programma di ripristino in sicurezza e decoro dell’infrastruttura.

Attualmente il tunnel è aperto al traffico veicolare, ma il malcontento di cittadini, automobilisti e sindaci dei Monti Dauni, del basso Fortore sannita e molisano dilaga. La delusione è palpabile. Sono in gioco fattori rilevanti: il destino delle economie dei territori montani, la sicurezza degli automobilisti, la credibilità delle istituzioni nazionali.

Situato al 33° chilometro di una delle arterie fondamentali per la viabilità e gli interscambi commerciali del Mezzogiorno — la Strada Statale 17 a scorrimento veloce Foggia-Campobasso-L’Aquila dell’Appennino Appulo-Sannita (SS17 + SS645 Molise) — il tunnel consente il collegamento interno veloce tra cinque regioni: Puglia, Campania, Molise, Abruzzo e Lazio.

La storia “infinita” della “Passo del Lupo” è ormai nota. Un calvario senza fine e un caso nazionale: sono trascorsi circa 2.615 giorni dall’inizio dei lavori di messa in sicurezza del tunnel, ma non vi è ancora alcuna certezza di restituire all’utenza un’infrastruttura sicura e decorosa.

Non era mai accaduto, nella storia dell’ente manutentore ANAS, di incappare in una vicenda così tormentata. Un record negativo non solo per l’immagine dell’Azienda, ma anche per quella dell’Italia.

Per la Capitanata, terza provincia più estesa d’Italia dopo Sassari e Bolzano, il traforo rappresenta l’unica via rapida per raggiungere Roma senza percorrere interamente l’autostrada. Di fatto, però, per abbreviare i tempi di percorrenza verso la “Città Eterna” è quasi obbligatorio dirigersi a nord sull’A1 per circa 140 chilometri, imboccando lo svincolo per il casello di San Vittore, in provincia di Frosinone.

Ripercorriamo in sintesi le vicende storiche e attuali di questa importantissima galleria, vitale per i collegamenti della Capitanata e del Sud Italia.

All’altezza di Motta Montecorvino, piccolo centro in provincia di Foggia, oltre 50 anni fa, tra gli agri confinanti di Volturino e Volturara Appula — due antichi borghi medievali del Subappennino Dauno — fu scavato un tunnel lungo meno di un chilometro e mezzo che rivelò fin da subito la sua eccezionale strategicità.

Con il trascorrere dei decenni l’infrastruttura iniziò a manifestare i primi segni di degrado, cui però non seguirono tempestivi interventi di adeguamento tecnico-strutturale da parte dell’ente preposto alla manutenzione, ANAS Spa – Regione Puglia. Progressivamente le condizioni si aggravarono.

La superstrada Puglia-Molise-Lazio e la galleria “Passo del Lupo” sorsero per volontà delle Province di Foggia e Campobasso, con il sostegno dell’Amministrazione provinciale di Bari e dei parlamentari pugliesi e molisani dell’epoca.

Dalla metà degli anni ’60, infatti, una serie di summit istituzionali portò alla definizione di un nuovo tracciato che, riducendo drasticamente distanze e tempi di percorrenza tra Foggia e Campobasso, facilitasse il trasporto di merci e persone.

Il progetto si rivelò vincente: rese più scorrevoli i flussi veicolari tra le province di Foggia, Campobasso e Benevento e potenziò le economie agricole e commerciali dell’area. Contribuì inoltre allo sviluppo delle produzioni ortofrutticole, vitivinicole e casearie dell’intero Mezzogiorno, favorendo l’identità dei luoghi e il turismo rurale.

La SS17 VAR Foggia-Campobasso-L’Aquila valorizzò il paesaggio montano al confine tra Puglia, Campania e Molise, trasformandolo in risorsa turistica e contribuendo alla diffusione delle culture locali.

Dal 27 novembre 2018 ANAS avviò una serie di interventi per adeguare la galleria alle normative vigenti in materia di sicurezza. Tuttavia, dopo i lavori effettuati nel trimestre settembre-novembre 2024, paradossalmente il tunnel appare ancora più aggredito da infiltrazioni e rivoli d’acqua che ristagnano lungo i bordi della carreggiata, coprendo buche e sconnessioni.

Il traforo è ancora privo dell’impianto antincendio, delle vie di fuga e degli impianti di ventilazione obbligatori per legge. L’illuminazione è obsoleta e mai sostituita con moderni corpi a LED. Le pareti, dilaniate dall’umidità e prive di adeguati rivestimenti, presentano efflorescenze saline e percolamenti d’acqua, che interessano anche la volta non ancora completamente rinforzata.

Le ripetute chiusure “a singhiozzo” hanno causato gravi disagi alla popolazione, agli studenti pendolari, agli anziani e ai mezzi di soccorso, oltre a danni economici alle imprese locali.

Il 1° febbraio 2019, a traffico aperto, una fenditura nella calotta provocò il distacco di calcinacci: si sfiorò la tragedia. Seguirono ulteriori 40 giorni di chiusura per interventi urgenti.

Il 6 maggio 2024, 34 sindaci del Fortore sannita, molisano e dei Monti Dauni scrissero al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ai vertici ANAS e al Prefetto di Foggia per chiedere verifiche sulla compatibilità delle chiusure con le esigenze del territorio.

Il 9 settembre 2024, in un incontro a Foggia con i vertici ANAS e i senatori Anna Maria Fallucchi e Domenico Matera, si stimò che per la definitiva messa in sicurezza occorressero tra 9 e 11 milioni di euro. Fu ventilata anche l’ipotesi di un nuovo tunnel, con costi stimati tra 88 e 92 milioni di euro.

Il 3 febbraio 2025, a San Bartolomeo in Galdo, si tenne un nuovo summit tra sindaci, che proposero un appalto unico con cantiere h24 affidato a un’impresa qualificata, per concludere definitivamente i lavori.

Quel verbale fu inoltrato ad ANAS-Puglia e al Governo nazionale.

Il rischio, oggi, è che l’incapacità di riqualificare un’infrastruttura così strategica diventi l’emblema di una sconfitta amara per la Capitanata e per l’intero Mezzogiorno.