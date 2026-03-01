Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: ecco la classifica finale della 76ª edizione

Il sipario sul Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con la vittoria di Sal Da Vinci, che conquista il primo posto con il brano “Saremo io e te”. Una finale intensa, andata in scena nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo al Teatro Ariston, che ha visto esibirsi tutti i trenta artisti in gara prima dell’atto conclusivo con la Top 5.

Dopo la serata delle cover vinta da Ditonellapiaga insieme a TonyPitony, la finalissima ha seguito il meccanismo ormai consolidato: i voti della serata (televoto 34%, sala stampa/TV/web 33%, radio 33%) sono stati sommati a quelli raccolti nelle prime tre serate. Da qui è nata la classifica generale, dalla quale sono emersi i cinque finalisti — annunciati in ordine sparso — pronti a giocarsi il titolo.

A contendersi la vittoria sono stati Arisa, Fedez e Marco Masini, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e la sorpresa Sayf. L’ultimo voto combinato delle tre giurie ha poi decretato la classifica definitiva.

La classifica finale di Sanremo 2026

Sal Da Vinci – Saremo io e te Sayf – Tu mi piaci Ditonellapiaga – Che fastidio Arisa – Magica favola Fedez e Marco Masini – Male necessario Nayt – Prima che Fulminacci – Stupida fortuna Ermal Meta – Stella Stellina Serena Brancale – Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici LDA e AKA 7even – Poesie clandestine Luchè – Labirinto Bambole di pezza – Resta con me Levante – Sei tu J-Ax – Italia Starter Pack Tredici Pietro – Uomo che cade Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora e per sempre Malika Ayane – Animali notturni Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi Francesco Renga – Il meglio di me Patty Pravo – Opera Chiello – Ti penso sempre Elettra Lamborghini – Voilà Dargen D’Amico – AI AI Leo Gassmann – Naturale Mara Sattei – Le cose che non sai di me Eddie Brock – Avvoltoi

Una vittoria costruita serata dopo serata

Il successo di Sal Da Vinci arriva al termine di un percorso solido durante tutta la settimana del Festival. Il brano “Saremo io e te” ha convinto progressivamente pubblico e giurie, fino al sorpasso decisivo nella votazione finale della Top 5.

Alle sue spalle la rivelazione Sayf, secondo classificato, mentre Ditonellapiaga conferma l’ottimo momento artistico con il terzo posto dopo aver già brillato nella serata delle cover.

Sanremo 2026 si chiude così con un risultato che mescola nomi storici della musica italiana e nuove proposte, confermando ancora una volta il Festival come il principale osservatorio della scena musicale nazionale.

