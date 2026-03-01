Edizione n° 5991

Home // Attualità // Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: ecco la classifica finale della 76ª edizione

SAL DA VINCI Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: ecco la classifica finale della 76ª edizione

Il sipario sul Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con la vittoria di Sal Da Vinci, che conquista il primo posto con il brano “Saremo io e te”

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: ecco la classifica finale della 76ª edizione

ph screen rai1

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Marzo 2026
Attualità // Musica //

Il sipario sul Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con la vittoria di Sal Da Vinci, che conquista il primo posto con il brano “Saremo io e te”. Una finale intensa, andata in scena nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo al Teatro Ariston, che ha visto esibirsi tutti i trenta artisti in gara prima dell’atto conclusivo con la Top 5.

Dopo la serata delle cover vinta da Ditonellapiaga insieme a TonyPitony, la finalissima ha seguito il meccanismo ormai consolidato: i voti della serata (televoto 34%, sala stampa/TV/web 33%, radio 33%) sono stati sommati a quelli raccolti nelle prime tre serate. Da qui è nata la classifica generale, dalla quale sono emersi i cinque finalisti — annunciati in ordine sparso — pronti a giocarsi il titolo.

A contendersi la vittoria sono stati Arisa, Fedez e Marco Masini, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e la sorpresa Sayf. L’ultimo voto combinato delle tre giurie ha poi decretato la classifica definitiva.

La classifica finale di Sanremo 2026

  1. Sal Da VinciSaremo io e te
  2. SayfTu mi piaci
  3. DitonellapiagaChe fastidio
  4. Arisa – Magica favola
  5. Fedez e Marco Masini – Male necessario
  6. Nayt – Prima che
  7. Fulminacci – Stupida fortuna
  8. Ermal Meta – Stella Stellina
  9. Serena Brancale – Qui con me
  10. Tommaso Paradiso – I romantici
  11. LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
  12. Luchè – Labirinto
  13. Bambole di pezza – Resta con me
  14. Levante – Sei tu
  15. J-Ax – Italia Starter Pack
  16. Tredici Pietro – Uomo che cade
  17. Samurai Jay – Ossessione
  18. Raf – Ora e per sempre
  19. Malika Ayane – Animali notturni
  20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
  21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
  22. Michele Bravi – Prima o poi
  23. Francesco Renga – Il meglio di me
  24. Patty Pravo – Opera
  25. Chiello – Ti penso sempre
  26. Elettra Lamborghini – Voilà
  27. Dargen D’Amico – AI AI
  28. Leo Gassmann – Naturale
  29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
  30. Eddie Brock – Avvoltoi

Una vittoria costruita serata dopo serata

Il successo di Sal Da Vinci arriva al termine di un percorso solido durante tutta la settimana del Festival. Il brano “Saremo io e te” ha convinto progressivamente pubblico e giurie, fino al sorpasso decisivo nella votazione finale della Top 5.

Alle sue spalle la rivelazione Sayf, secondo classificato, mentre Ditonellapiaga conferma l’ottimo momento artistico con il terzo posto dopo aver già brillato nella serata delle cover.

Sanremo 2026 si chiude così con un risultato che mescola nomi storici della musica italiana e nuove proposte, confermando ancora una volta il Festival come il principale osservatorio della scena musicale nazionale.

LASCIA UN COMMENTO