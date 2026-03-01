VIESTE – Riduzioni fino al 100% nei mesi di bassa stagione per sostenere le attività che restano aperte tutto l’anno. È questa la novità approvata nell’ultimo Consiglio comunale di Vieste, che ha deciso di intervenire sul Regolamento del Canone Unico Patrimoniale rimodulando al ribasso le tariffe per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.

L’obiettivo dichiarato è favorire la destagionalizzazione e premiare gli imprenditori che garantiscono servizi e vitalità alla città anche nei mesi invernali. Secondo l’amministrazione, il precedente sistema di riduzioni – basato esclusivamente sulla durata dell’occupazione – aveva finito per penalizzare proprio le attività più coraggiose, attive anche nei periodi di minore affluenza turistica.

La rimodulazione riguarda le occupazioni temporanee annesse a esercizi di vicinato, attività artigianali alimentari e pubblici esercizi, con un calendario di riduzioni articolato nel corso dell’anno.

Nel dettaglio, è prevista: riduzione del 100% dal 1° gennaio al 15 aprile e dal 16 ottobre al 31 dicembre; riduzione del 90% dal 16 al 30 aprile; riduzione dell’80% per l’intero mese di maggio; riduzione del 70% nei mesi di giugno e settembre; tariffa piena nei mesi di luglio e agosto; riduzione del 90% dal 1° al 15 ottobre.

Una scelta definita “netta” sul piano politico, che punta a rafforzare il tessuto economico locale e a costruire una città viva dodici mesi l’anno, sostenendo concretamente chi investe sulla continuità e sulla qualità dell’offerta.