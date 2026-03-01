Edizione n° 5992

BALLON D'ESSAI

VIESTE TARIFFE // Vieste rimodula al ribasso le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico: sconti fino al 100% in bassa stagione
1 Marzo 2026 - ore  15:27

CALEMBOUR

CONDANNATO ANESTESISTA // Condannato per per la morte di 7 pazienti, anestesista lavorava ancora in ospedale
28 Febbraio 2026 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vieste rimodula al ribasso le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico: sconti fino al 100% in bassa stagione

VIESTE TARIFFE Vieste rimodula al ribasso le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico: sconti fino al 100% in bassa stagione

La rimodulazione riguarda le occupazioni temporanee annesse a esercizi di vicinato, attività artigianali alimentari e pubblici esercizi

Sindaco Giuseppe Nobiletti

Il sindaco Giuseppe Nobiletti durante una passata video intervista

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

VIESTE – Riduzioni fino al 100% nei mesi di bassa stagione per sostenere le attività che restano aperte tutto l’anno. È questa la novità approvata nell’ultimo Consiglio comunale di Vieste, che ha deciso di intervenire sul Regolamento del Canone Unico Patrimoniale rimodulando al ribasso le tariffe per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.

L’obiettivo dichiarato è favorire la destagionalizzazione e premiare gli imprenditori che garantiscono servizi e vitalità alla città anche nei mesi invernali. Secondo l’amministrazione, il precedente sistema di riduzioni – basato esclusivamente sulla durata dell’occupazione – aveva finito per penalizzare proprio le attività più coraggiose, attive anche nei periodi di minore affluenza turistica.

La rimodulazione riguarda le occupazioni temporanee annesse a esercizi di vicinato, attività artigianali alimentari e pubblici esercizi, con un calendario di riduzioni articolato nel corso dell’anno.

Nel dettaglio, è prevista: riduzione del 100% dal 1° gennaio al 15 aprile e dal 16 ottobre al 31 dicembre; riduzione del 90% dal 16 al 30 aprile; riduzione dell’80% per l’intero mese di maggio; riduzione del 70% nei mesi di giugno e settembre; tariffa piena nei mesi di luglio e agosto; riduzione del 90% dal 1° al 15 ottobre.

Una scelta definita “netta” sul piano politico, che punta a rafforzare il tessuto economico locale e a costruire una città viva dodici mesi l’anno, sostenendo concretamente chi investe sulla continuità e sulla qualità dell’offerta.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO