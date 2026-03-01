Edizione n° 5991

Vieste, torna il Fanoja Festival: il 20 e 21 marzo la 14ª edizione tra tradizione e innovazione

FANOJA FESTIVAL Vieste, torna il Fanoja Festival: il 20 e 21 marzo la 14ª edizione tra tradizione e innovazione

Con la 14ª edizione, il festival conferma la propria vocazione: celebrare la tradizione

Redazione
1 Marzo 2026
VIESTE – Tutto pronto per la 14ª edizione del “Fanoja Festival 2026”, in programma il 20 e 21 marzo nella suggestiva cornice del borgo ottocentesco e di Piazza Marina Piccola. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale cittadino, capace di coniugare musica, identità e valorizzazione del territorio.

Sono stati comunicati gli artisti che saliranno sul palco nelle due serate, selezionati nel pieno rispetto del motto che da sempre accompagna il festival: “dalla tradizione all’innovazione”. Un filo conduttore che racconta l’anima dell’evento, costruito su un dialogo costante tra radici culturali e nuove sonorità, tra memoria collettiva e linguaggi contemporanei.

Il cartellone 2026 promette un equilibrio autentico tra passato e sperimentazione, con esibizioni capaci di attraversare generi e contaminazioni, offrendo al pubblico un’esperienza musicale che guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini.

Negli anni il Fanoja Festival si è affermato come uno degli eventi più attesi della stagione primaverile viestana, trasformando luoghi simbolo della città in spazi vivi di incontro, musica e condivisione. Anche per questa edizione, l’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra cultura e territorio, valorizzando scenari urbani di grande fascino e coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera di festa e partecipazione.

Con la 14ª edizione, il festival conferma la propria vocazione: celebrare la tradizione, aprirsi all’innovazione e rendere Vieste protagonista di un percorso culturale in continua evoluzione. Lo riporta civico93.it

