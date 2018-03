Di:

Pasqua: da martedì lunga fase piovosa, torna la neve su Alpi ultima modifica: da

(ANSA) – Bari –Sta infatti giungendo in queste ore in Italia aria fresca dai Balcani. Soffia la bora ed è in atto un brusco calo delle temperature fino a dieci gradi sul Triveneto ed Emilia Romagna, Marche e regioni adriatiche con qualche pioggia tra Romagna e Marche, sull Abruzzo-Molise e sulle Prealpi. Secondo ilmeteo.it una lunga fase di maltempo – specie al centronord, sulla Sardegna, fino alla Campania – perdurerà per tutta la settimana fino a Pasqua; lo scirocco soffierà al sud e la neve rifarà la sua comparsa a 1000 metri sulle Alpi.