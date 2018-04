Manfredonia: “ PRIMA I approfondimenti su importanti progetti”

Di:

Manfredonia, 01 aprile 2018. Con la presente pubblicazione approfondiamo il progetto nazionale “P.R.I.M.A. I.”(Promuovere Risorse per l’infanzia Mediante Approcci Innovativi e lo facciamo con le dichiarazioni di alcuni partecipanti presenti alla conferenza stampa tenutasi di recente nei locali del L.U.C. di Manfredonia. Il progetto in questione è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini“, nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile. Moderatore dell’incontro il presidente dell’ordine dei giornalisti, Piero Ricci, che ha posto l’accento sulla maniera adeguata di “comunicare i minori”, invitando la stampa a ritrovare etica ed equilibrio.

Ricordiamo che il progetto nazionale P.R.I.M.A. I, ha come obiettivo il contrasto della povertà educativa minorile, attraverso una serie di attività concrete su tre territori diversi – Manfredonia, Sora e Crotone – che condividono le stesse problematiche sociali e la carenza di servizi mirati dedicati a famiglie e bambini in situazioni di disagio; Il soggetto capofila della progettualità è la Cooperativa Santa Chiara di Manfredonia.

Sono intervenuti:

L’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Manfredonia, Noemi Frattarolo che ha esordito dichiarando: “I bambini e i giovani hanno bisogno di vie certe da seguire. E questo progetto porterà un grande contributo. Il “Fondo per il contrasto della Povertà educativa minorile” ci darà la possibilità di dedicare maggiore attenzione ai servizi rivolti ai bambini e, alle loro famiglie. Porteremo a Manfredonia un concetto nuovo di “comunità educante” dove tutti sono attori principali nel processo di educazione, diventando, quindi, allo stesso tempo, soggetti promotori e beneficiari del cambiamento”.

Il percorso lungo 42 mesi, propone ricadute reali e d’impatto per limitare il fenomeno, ormai sempre più diffuso della povertà educativa come spiegato, nei loro interventi da Michele La Torre, referente della Cooperativa Santa Chiara, soggetto responsabile del progetto P.R.I.M.A. I. Michele La Torre ha spiegato con sentita partecipazione di ritrovarsi al L.U.C. al fine di permettere un breve ed importante briefing relativo all’inizio dei lavori del Progetto. P.R.I.M.A.-I. garantirà una maggiore accessibilità ai servizi di cura e educazione grazie ad un servizio innovativo ed inedito rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e ai loro genitori, caratterizzato da un’elevata accessibilità al servizio di educazione e cura. Il progetto prevede nell’arco di 42 mesi l’attivazione di laboratori destinati ai bambini e alle famiglie degli Istituti Scolastici coinvolti che riguarderanno counseling familiare, musicoterapia, psicomotricità, espressività teatrale e creatività digitale. A Manfredonia, P.R.I.M.A. ha come protagonisti, oltre l’Ente comunale, i Due Istituti Comprensivi, Perotto – Orsini e Giordani- De Sanctis, la Scuola paritaria dell’Infanzia “Bambi” e le associazioni “I colori del mondo”, “Stelle della Daunia” e la cooperativa “Bottega degli Apocrifi”.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Stefania Marrone per la bottega degli apocrifi e del dirigente della De Sanctis Lorenzo Vitulano.

Stefania Marrone: “ All’Interno del progetto PRIMA I. noi della bottega degli apocrifi stiamo lavorando portando i nostri laboratori teatrali nelle scuole, sperimentando con oltre 100 bambini le potenzialità di un approccio multisensoriale alla realtà e al racconto quotidiano che facciamo di essa. Il laboratorio è di per sé il luogo del tentativo, il luogo in cui l’errore non è solo consentito, ma è necessario: nel laboratorio impariamo a sbagliare e a ricominciare subito dopo, allenando lo sguardo, l’ascolto e la partecipazione.

Lorenzo Vitulano: “È con vero piacere e con grande interesse che le scuole dell’infanzia afferenti all’Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis” hanno accolto l’invito da parte della Cooperativa Santa Chiara di aderire alla rete per la presentazione del progetto P.R.I.M.A. I. contrastando così la povertà educativa. Il finanziamento del progetto permetterà alle scuole dell’infanzia una maggior apertura al territorio usufruendo l’apporto di esperti, che integreranno il quotidiano lavoro educativo dei docenti. Il contributo degli esperti, sono sicuro, permetterà un approfondimento della professionalità delle insegnanti e sarà quindi una ricchezza sia per i bambini sia per le insegnanti stesse. Circa 170 bambini di 10 sezioni di scuola dell’infanzia hanno aderito al progetto; l’auspicio è che accanto agli esperti di motricità, musica e teatro le scuole possano arricchirsi anche di materiale affinché i piccoli allievi possano operare attivamente per essere più consapevoli nella loro crescita di cittadini”.

Probabilmente con tale progettualità, le difficoltà del territorio saranno tramutate in importanti opportunità per i nostri cittadini, per questo noi di statoquotidiano cercheremo di seguire l’iter evolutivo di questo percorso educativo con comunicati periodici idonei a comunicare e ben informare realtà significative e propositive che faranno crescere la città.

A cura di Benedetto Monaco