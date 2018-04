ph Franco Rinaldi

Foto di scarcelle pasquali artistiche preparate nel 2011 da Rita Marasco prima di Pasqua, poi regalate ai familiari e alle sue amiche. “Complimenti ancora a Rita perchè è tuttora bravissima a preparare e confezionale ”Scarcelle””. fotogallery Franco Rinaldi































Manfredonia, scarcelle pasquali artistiche di Rita Marasco

