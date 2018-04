http://www.infermieristicamente.it (immagine d'archivio)

Monte Sant’Angelo, 01 aprile 2018. ”Il Partito Democratico è felice di poter comunicare che dal giorno 30 marzo 2018 è stata attivata in via definitiva la medicalizzazione dell’ambulanza 118: ci sarà sempre il medico a bordo sull’ambulanza nella città di Monte Sant’Angelo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Grazie alla delibera n. 495 dell’ASL FG, noi montanari abbiamo ottenuto il grande risultato tanto auspicato. Si ringrazia per l’impegno e la promessa mantenuta il Presidente Michele EMILIANO, l’Assessore Regionale Raffaele Piemontese, il Direttore Generale dr. Vito Piazzolla e tutta l’Amministrazione comunale che hanno fatto fronte comune per mantenere definitivamente il medico sull’ambulanza del Punto di Primo Intervento. Rispondiamo con i fatti alle continue insinuazioni di chi in questi anni non è riuscito a dare risposta a questa emergenza sanitaria. In 9 mesi si è riusciti a fare anche questo…e non solo! C’è ancora tanto da fare, senza ombra di dubbio, ma intanto i frutti iniziano a maturare. Il Partito Democratico rivolge alla cittadinanza i migliori auguri di una Serena e Santa Pasqua”. Lo dice in una nota stampa il Pd di Monte Sant’Angelo. Monte Sant’Angelo, “Medico a bordo sull’ambulanza per sempre” ultima modifica: da

