A San Severo, il progetto sperimentale di accoglienza

San Severo, 01 aprile 2018. Discutere degli ultimi, di migranti, del disagio sociale, di come intervenire per modificare le politiche regionali sul tema, che francamente ad oggi sono molto lacunose, è stato un confronto a lunghi tratti vero, appassionato e fattivo, che mi ha convinto a dare il mio voto positivo alla costruzione di una foresteria che fa chiudere l’Arena, struttura che ospita circa 130 immigrati nella periferia urbana e offre un posto dignitoso e legale ai migranti, contribuendo a non far risorgere il il ‘Gran Ghetto di Rignano’. E’ stato stabilito inoltre di costituire il Forum sulle politiche dell’immigrazione, presieduto dall’Assessore al welfare, Simona Venditti, che sul tema ha preso in carico tutte le questioni a capo delle Commissioni consigliari d’indirizzo”. Così, Dino Marino, consigliere comunale della corrente politica più critica in seno al PD cittadino, in una nota a margine pubblicata su facebook, al termine di un’Assise fiume, terminata nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 30 marzo, chiamata ad approvare dieci accapi su tasse, servizi e politiche migratorie. (Qui: https://www.statoquotidiano.it/29/03/2018/consiglio-san-severo-su-tasse-e-servizi-lopposizione-dara-battaglia/614705/ e qui https://www.statoquotidiano.it/30/03/2018/luigi-damone-lascia-ma-non-ho-paura-video/614862/).

Punto più discusso rimasto all’ordine del giorno relativo alla realizzazione di una foresteria dedicata all’accoglienza di lavoratori stagionali e migranti economici, che passa a maggioranza. Fallisce dunque il tentativo di rinvio proposto dalla coalizione di centrodestra alla vigilia del Consiglio comunale. Marino, sentito da Stato Quotidiano, contesta come ‘falso problema’ quello sollevato da una parte delle opposizioni in materia di equità e disparità di trattamento economico tra braccianti agricoli immigrati e italiani, riflettendo sui limiti e le opportunità potenziali di una politica pubblica e partecipata al servizio dell’agricoltura e delle filiere etiche dei prodotti locali di qualità a chilometro zero. “La prima questione è la seguente – spiega l’esponente del centrosinistra locale. “Viviamo in una realtà in cui i migranti esistono perché servono ai produttori locali per essere più competitivi sul mercato del prodotti agricoli, abbassando prezzi e ricorrendo al lavoro nero che sicuramente è indegno e non etico.

Purtroppo è un dato di fatto e se ne deve prendere atto. Questo fenomeno ha popolato per diversi anni un mondo incredibile. Mi meraviglio che molti non l’abbiano visto il Gran Ghetto di Rignano in agro di San Severo. Un luogo – ricorda Marino – dove c’era di tutto, dove le persone vivevano come bestie, dove c’era persino un ristorante e la prostituzione. Così quel denaro ricavato dal bracciantato i migranti erano costretti a spenderli all’interno del Ghetto. La baraccopoli, come noto, venne chiusa per disposizione regionale. Sotto diversi politiche regionali mirate esclusivamente al ripristino dell’Ordine pubblico non possono che essere fallimentare, senza essere accompagnate da un progetto di gestione dell’integrazione più ampio. Va tenuto comunque conto che c’è necessità e urgenza di un ripristino della legalità. Oggi il Gran Ghetto si è ripopolato. Attualmente si contano 800 persone e non siamo ancora nel pieno delle campagne agricole di raccolta. L’idea di organizzare una foresteria potrebbe rappresenta la soluzione migliore che va in questa direzione e che si sostituisce alle baraccopoli. Di conseguenza ritengo sia un fatto positivo. Allo stesso tempo ho ribadito con molta coerenza che le politiche regionali non sono all’altezza della realtà che stiamo vivendo, perché la provincia di Foggia è avvelenata da tre fattori forti che incidono sulla propria economia. Il fattore 3 M, ovvero – puntualizza il consigliere -, ‘Mafia, Monnezza e Migranti’. Alberga qui la mafia più cruenta e sanguinaria d’Italia. Per quanto riguarda la ‘Monnezza’, partendo solo dall’ultimo episodio, ad Ortanova hanno sequestrato 6 milioni di euro ad un pregiudicato che gestiva una discarica dove i Casalesi venivano a ‘tombare’ i propri rifiuti.

Per queste ragioni la questione ‘migranti’ non può essere vissuta come solo problema di ordine pubblico. Un aspetto emerso durante il Consiglio comunale, non solo dal mio intervento, ma ripreso anche da grandi settori della maggioranza, e dall’assessore ai servizi sociali. Per i migranti è giusto che si cominci ad intravedere una politica regionale di base sulla quale costruire una spinta di carattere comunale. Il Comune non può avere soltanto l’onere di ricollocare 400 persone – gran parte delle quali già presenti nell’agro della città -, ma soprattutto di comprenderne la gestione di queste strutture aperte al controllo pubblico sul regolare sviluppo dei processi democratici” Il riferimento implicito del consigliere va sulla vicenda registrata presso la struttura Arena, a fine agosto scorso, in occasione della visita dell’Europarlamentare Elena Gentile e Cécile Kyenge”. In quella occasione, il consigliere evidenziò una serie di preoccupazioni sulla tenuta sociale del paese, mettendo in guardia sui pericoli di una guerra tra poveri, insieme ad una possibile infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione dei fondi comunitari e regionali destinati alla conduzione dei centri di accoglienza di migranti economici che al contrario tenterebbero la via dell’asilo per ottenere i documenti. A distanza di qualche settimana dalla visita istituzionale, seguirono due atti intimidatori ai danni di Marino. Prima il ritrovamento di due pistole giocattolo nelle immediate vicinanze della sua autovettura, accompagnato da una telefonata minatoria.

Poi l’incendio della sua auto. Il caso venne così portato all’attenzione del ‘COSP’ (Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica) dal Presidente della provincia e sindaco di San Severo, Francesco Miglio. “Siamo in una società dove i processi di civiltà e democrazia vengono a volte minati da atti di una viltà incredibile. E’ accaduto a me, e l’altro giorno al consigliere Luigi Damone, anche se credo per vicende completamente diverse. Il problema è che la politica non può più essere una politica gridata, bensì deve tornare ad essere al servizio dei cittadini. Non c’è bisogno di grandi promesse. C’è bisogno invece di avere un rapporto vero, reale, concreto, animato da spirito di servizio, rispetto ad una realtà che, è vero, oppressa da una crisi incredibile. Siamo una delle ultime provincie di Italia per crescita economica, per cui è ammesso avere un passo di incedere più lento dove c’è una sacca di povertà e di disagio che va compreso e superato. Di qui una serie di proposte accolte anche dall’Assessore Venditti, che rimodulano il piano triennale proposto dalla Regione Puglia. Significa ragionare sulla possibilità di avere una filiera corta che dia la possibilità a tutti i lavoratori, anche attraverso un bando, ad un ripopolamento delle nostre campagne attraverso posti e foresterie diffuse in Capitanata. Questo significa offrire agli agricoltori l’opportunità di essere protagonisti di questo processo. E’ un ragionamento di carattere culturale ed economico, non solo di ordine pubblico. Se fornisco ai produttori locali le condizioni per alzare il livello di sviluppo economico nel medio-lungo periodo, le potenzialità nel complesso aumentano. Come provincia rappresentiamo il ‘Food’ dell’Europa, e siamo chiamati non a guardare all’Africa, ma all’Europa. E per guardare all’Europa, occorre alzare il livello della produzione, del lavoro e della dignità del lavoro.

Altre proposte ritenute realizzabili riguardano la costituzione di un Forum presieduto dall’Assessore al welfare, partecipato con gli attori locali del sociale, culturale e datoriali, oltre al controllo puntuale sugli spostamenti, anche di carattere economico, di risorse e capitale umano. Il budget previsto per la gestione complessiva del progetto su tutto il territorio regionale, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro”. Per Marino con questi finanziamenti è del tutto evidente che si possono mettere in campo politiche di integrazione migliori e migliorabili. “La manodopera – aggiunge – non ha colore. Sudano tutti. E questo sudore deve essere pagato allo stesso modo senza distinzioni tra cittadini di serie A e B. Il lavoro deve essere dignitoso per tutti. Se come Regione faccio un accordo con la Grande Distribuzione, e i prezzi li livello in modo da accorciare la filiera, sono in grado di pagare il giusto al produttore che a sua volta si troverà nelle condizioni di applicare condizioni più etiche sul piano salariale e delle condizioni lavorative”. Su equità e sostenibilità finanziaria del progetto, temi sollevati da una parte delle opposizioni, il referente del PD locale così obietta. “Capisco che esiste una migrazione anche nostra – sostiene Marino – dove San Severo si colloca tra i paesi con una emigrazione giovanile tra le più alte. Ma chi fa il barista a Londra, non credo viva le condizioni disumane registrate nel nostro territorio. Lo stanziamento finanziario è rivolto non solo ai migranti economici, ma ai lavoratori stagionali più in generale. Per cui la questione sollevata non esiste”. Secondo il consigliere, ci sarebbe “una doppia falsità. La prima è che non ci sarebbe nessuna ondata di nuovi migranti. Ci sono circa 130 persone solo all’Arena che si sposterebbero dalla cinta urbana”, puntualizza Marino, “alle quali si aggiungerebbero i migranti ospitati a Casa Sankara per un totale di 300, oltre ad altri 90 migranti provenienti dal Gran Ghetto. Il secondo punto che contesto è che non ci sono italiani di serie B. Questa è una sciocchezza. I cittadini qui residenti semplicemente non accettano di riempire cassoni di pomodori da 110 chilogrammi a 2 euro.

Per questa ragione il caporalato trova terreno fertile per sopravvivere nel mercato del lavoro sommerso italiano. Dobbiamo intervenire sui problemi reali che ci sono, e non sulle favole. E’ sempre più difficile fare politica in questo ruolo. Capisco la paura e la tentazione di chiudersi di fronte alle intimidazioni criminali subite. Lo comprendo, come comprendo il bisogno di sicurezza da garantire alla famiglia. Ma senza uno scatto propositivo da parte della politica, non si rompe questo meccanismo. Rompere questo circolo vizioso vuol dire andare avanti, senza chiudersi, costruendo alleanze giuste e partecipazione. Il populismo si distrugge attraverso un’azione popolare come diceva Aldo Moro. E credo che su questo i partiti abbiano molto di che riflettere. Abbiamo contatto con un pezzo della nostra realtà che non abbiamo più, e che va recuperato per neutralizzare la semplificazione valoriale del populismo. Conservo un ricordo molto bella su una trasmissione che andava in onda ai tempi della Prima Repubblica. Si chiamava ‘Non è mai troppo tardi’. Permetteva alla stragrande maggioranza della popolazione che era uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, travolta dal cambiamento economico sotto la forza propulsiva degli anni ’70, di avere un approccio diverso di comprensione e comunicazione ispirato ai modelli trasmessi dalla televisione. Oggi – continua Marino – ognuno di noi, possiede telefonino e accesso agevolato alla rete internet. Ho una nipote che ha un anno e smanetta con lo smartphone, e mia madre che ha 88 anni e manda messaggi whatsapp. Entrambi sono inconsapevoli dei rischi e dei pericoli che la stessa rete ha. Credo sia necessaria un’educazione, un’alfabetizzazione alla rete accessibile ed indirizzata a tutti i cittadini di ogni classe anagrafica. Comprendere la rete, come muoversi o acquisire capacità critica e di discriminazione delle notizie vere dalle fake news, significa costruire un approccio diverso rispetto ad una politica gridata che oggi schiaccia tutti. Se la politica con la ‘P’ maiuscola riesce a crescere anche sotto questo profilo, se riesce ad avere anche un approccio pedagogico con molti ceti popolari, credo che possa sollevarsi un vento diverso da quello conosciuto negli ultimi mesi”.

(A cura di Ines Macchiarola – inesmacchiarola1977@gmail.com)