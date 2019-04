Bocola (Lega) vince le primarie a San Severo. Mangiacotti a San Giovanni

Di:

Primarie partecipate anche in provincia, dopo l’exploit di Foggia. A San Severo la previsione di Rosa Caposiena si avvera, aveva contato più o meno 6mila elettori e tanti si sono recati alle urne. A Lucera il cronista del ‘Frizzo’ commenta con evidente sorpresa la giornata elettorale. I quasi 3mila votanti non erano attesi. La città viene da 5 anni di amministrazione che vinse con quasi il 70%, oltre che da un periodo di divisioni del centrodestra, a parte l’opposizione in consiglio.

La vittoria di Michele Consalvo (il 45%) sigla uno dei pochi casi di alleanza fra Lega e Forza Italia: “Ora sono il candidato di tutta la coalizione, sono molto contento perché 3mila persone si sono esposte politicamente e hanno riconosciuto il nostro progetto. Il nostro messaggio le ha colpite al cuore, abbiamo trasmesso loro la voglia di cambiare la città”. Al secondo posto Giuseppe Bizzari (dopo di lui Orlando, Fdi-Direzione Italia) pur non avendo partiti che avrebbero potuto dargli sostegno maggiore di quanto avvenuto.

Bocola: “Da domani iniziamo a lavorare insieme”

“Ha vinto il centrodestra, c’è stata una grande affluenza, neanche il centrosinistra abituato alle primarie ha raggiunto questo risultato. Da domani iniziamo a lavorare sul programma che ci vedrà tutti coinvolti per migliorare la nostra città”. Così dice Marianna Bocola, subito dopo il voto, intervistata da San SeveroTv.

Il risultato della candidata leghista supera di poco più di 100 voti quello della candidata di Forza Italia Rosa Caposiena. Molto distanziati i risultati degli altri concorrenti. Negli altri due paesi il risultato ottenuto dal candidato sindaco designato è, decisamente, più netto.

In ogni caso, non solo nelle primarie, ma anche in occasione del voto amministrativo in Capitanata, non si è mai visto un inseguimento del genere fra due donne. Ma queste sono state le consultazioni in cui hanno partecipato (da candidate sindaci di coalizione) tre donne, Nunzia Canistro a San Giovanni Rotondo.

Cera (Udc): “Vittoria di un uomo delle istituzioni”

Il risultato di San Giovanni lo commenta l’ex parlamentare Angelo Cera: “Intorno a Giuseppe Mangiacotti c’è un formidabile partito dell’Udc, è stato un riconoscimento a una persona perbene, uomo delle istituzioni avendo fatto in questi anni il presidente del consiglio. Da assessore al lavoro alla Provincia, gli va il merito di aver sbloccato i concorsi riservati in base alle legge 68. Speriamo che questa netta vittoria calmi gli animi inquieti del centrodestra a San Giovani Rotondo”.

Voti, affluenza risultati

Di seguito, i risultati delle primarie.

San Severo: 5162 votanti. Marianna Bocola (Lega) 2037 voti, Rosa Caposiena (Forza Italia) 1926, Francesco Stefanetti (Fdi) 529, Fernando Ciliberti (civica) 402, Roberto Fanelli (L’Altra Italia) 201.

San Giovanni Rotondo: votanti 3872. Mimmo Longo, voti 392 (Forza Italia), Nunzia Canistro (Fdi e Direzione Italia) 447, Mauro Cappucci (Lega) 774, Giuseppe Mangiacotti (Udc) 2188.

Lucera: votanti 2960. Michele Consalvo (Lega e Forza Italia) voti 1367, Ettore Orlando (Fdi-Direzione Italia) 746, Giuseppe Bizzarri 865 (Civica con Pli).

A cura di Paola Lucino,

Foggia 01 aprile 2019