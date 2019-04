Di:

Quando si parla di fedeltà tra coniugi si pensa quasi sempre alla sfera sentimentale e sessuale ma non a quella patrimoniale. Eppure esiste anche l’infedeltà finanziaria di cui si macchia chi nasconde i propri soldi o i conti correnti al partner. Sul punto, i luoghi comuni si sprecano. C’è chi pensa che i risparmi del coniuge siano, in realtà, anche dell’altro quando la coppia è in regime di comunione dei beni; e chi invece sostiene che i frutti del lavoro individuale restino di esclusiva proprietà di chi se li è procacciati. Qual è la verità? Esiste un obbligo di trasparenza in merito alle proprie disponibilità patrimoniali? Che risposta va data al marito che si chiede: devo dire a mia moglie quanto guadagno?

FONTE www.laleggepertutti.it