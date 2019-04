Fermo pesca. Fai Cisl sollecita indennità 2018 “Pronti all’agitazione”

Di:

Il Segretario Nazionale Silvano Giangiacomi della Fai Cisl, assieme al Segreto della Fai Cisl Pesca di Manfredonia Alberto Gatta e il Coord. Provinciale Michele Manzi. Non sappiamo ancora quando verranno distribuiti i fondi di pertinenza per il 2018, siamo disposti a un’azione di forza affinché vengano erogati prima dell’inizio del fermo pesca 2019, ovvero entro l’estate”.

Lo hanno dichiarato il Segretario nazionale della Fai Cisl Silvano Giangiacomi e il coordinatore nazionale della Fai Cisl Pesca Pierpaolo Piva durante l’iniziativa sindacale che si è svolta questa mattina, a Chioggia, nell’aula magna di palazzo Grassi. Tanti i lavoratori del settore che hanno partecipato all’incontro, convocato dalla federazione agroalimentare e ambientale della Cisl per discutere sulle indennità di fermo biologico da riconoscere alla marineria; presente, tra gli altri, anche l’Assessore alla Pesca della città di Chioggia, Daniele Stecco.

Le erogazioni sono in ritardo e il settore della pesca non vive un clima sereno: “L’importo relativo alla stagione 2017 – hanno spiegato Giangiacomi e Piva – è arrivato solo negli ultimi giorni, dopo un’attesa di oltre un anno e mezzo. Non possiamo escludere l’agitazione della categoria affinché si sblocchi la situazione nei tempi più brevi possibili per le indennità del 2018”

Segr. Alberto Gatta. Fai Cisl Pesca Manfredonia.