Foggia, incidente stradale: muore un 51enne foggiano

Tragedia sulle strade del Foggiano. È accaduto ieri sera a Lucera in località San Giusto intorno alle 21.30: a perdere la vita Giuseppe Rutigliano, 51 enne foggiano residente a Troia. Viaggiava nella sua Fiat Marea quando, per motivi ancora da accertare (probabilmente per un malore), è uscito fuori strada ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo morendo sul colpo. I Carabinieri indagano sulla vicenda.

fonte www.antennasud.com