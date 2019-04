Grassadonia: “Bisogna crederci, con il Brescia meritavamo di più”

Di:

“Meritavamo di più, una grande prestazione da parte nostra. Gli episodi hanno condizionato il risultato”. Traspare amarezza dalle parole di mister Gianluca Grassadonia al termine della sfida con il Brescia, persa per 2-1: “Grande stupore per i due episodi, soprattutto dopo aver rivisto le immagini. Addirittura sul secondo, il calcio di rigore, sembra esserci un fallo su Loiacono. C’è amarezza, ma dobbiamo continuare così, crederci perché questa squadra è viva, ha margini di miglioramento ed il campionato è ancora lungo. In tante situazioni potevamo fare qualcosa in più, abbiamo concesso forse troppo al Brescia, non sfruttando al meglio diverse opportunità in avanti. Grande rammarico, come detto, soprattutto per quelle due situazioni, ma in questo momento è importante non perdere sicurezza, continuare a lavorare e guardare avanti”.

Area Comunicazione Foggia Calcio

