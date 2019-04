Per la prima volta in Italia il disegno onirico viene spiegato al pubblico a San Severo

Di:

Venerdì 22 marzo a San Severo, la dottoressa Stella Primari ha tenuto un seminario gratuito e aperto a tutti sul disegno onirico. Un’esperienza piacevole per tutti i partecipanti che si sono mostrati molto interessati a questa nuova, e poco nota, forma di conoscenza di sé stessi con l’aiuto del disegno.

Questa tecnica nacque negli anni settanta grazie ai professori Alberto Bermolen e Maria Grazia Dal Porto con l’aiuto del pittore Abel Luis Raggio; approfondendo il concetto “onirico” di cui Freud scrisse nella sua opera Il significato dei sogni: “la persona sa ma non lo conosce”.

Il disegno onirico è uno strumento proiettivo grazie al quale si può conoscere meglio sé stessi, può essere considerato un sogno ad occhi aperti… uno scatto d’autore. Su questa tecnica Dal Porto affermava: “la mano disegna e il sogno svela”.

Sull’argomento ho intervistato la dottoressa Stella Primari che ha tenuto il seminario:

Che cos’è esattamente un disegno onirico?

Il disegno onirico è una tecnica proiettiva, fu inventata da Maria Grazia Dal Porto e da Albero Bermolen, due psicoterapeuti italo-argentini che negli anni ’70, insieme al pittore Abel Luis Raggio, hanno capito che osservando i quadri di quest’ultimo, ritornavano sempre gli stessi colori in certi punti dei dipinti, le stesse forme… da lì hanno iniziato a fare degli studi e hanno creato uno schema Bermolen: è una griglia dove poter leggere il disegno onirico. Si usa la parola onirico perché è come disegnare dei sogni dato che si lavora con l’inconscio.

Al seminario ha detto che lei e una sua amica avete conosciuto Dal Porto e di averle chiesto se potevate insegnare questa tecnica… come mai glielo avete chiesto? Non poteva essere utilizzata da tutti?

La conobbi nel 1998, quando studiavo pedagogia clinica. Dal Porto e Bormolen utilizzavano questa tecnica per una crescita personale. Facevano dei gruppi di persone e aiutavano chi partecipava a lavorare su sé stessi ma non veniva insegnata la tecnica.

Nel 2012, circa, mi venne fatta una richiesta da una persona che voleva impararla, così io chiesi a Dal Porto se la tecnica poteva essere insegnata e lei accettò. Da quel momento insieme a una collega iniziammo a creare il programma per poter insegnare la tecnica, sempre con l’aiuto di Maria Grazia Dal Porto anche se lei era a Buenos Aires e Alberto Bermolen era già morto.

Nel 2016 io e la mia collega, con la quale ho creato il corso, siamo andate di nuovo a Buenos Aires a trovare Maria Grazia, e grazie a lei abbiamo avuto altri collegamenti di altri colleghi e abbiamo creato l’accademia del disegno onirico. Prima il corso era di cinque moduli della durata di un anno e adesso sono diventati dieci moduli della durata di due anni.

A cosa serve il disegno onirico?

Il disegno onirico serve ad aiutare le persone a conoscersi meglio e capire dove ci sono i propri nodi e dolori. Il disegno è fatto semplicemente con i colori a cera ma nel disegno c’è tutta la vita della persona cioè, le gioie, i dolori ma anche i talenti. Il disegno onirico aiuta più velocemente a fare quel salto in avanti affinché la persona possa superare gli ostacoli che trova nella vita. Si può anche intuire, in base a determinate forme e disegni, il futuro della persona: i sogni nel cassetto o se ha in mente un progetto… e in base a tante cose presenti nel disegno si può evincere se questi progetti sono già in fase di realizzazione oppure se questi progetti si sono già concretizzati. Attenzione però, non è come leggere le carte!

Come mai c’è l’utilizzo di colori a cera e non di altri tipi di colori?

Il colore a cera è importante perché tira fuori, in una maniera impressionante, tutta l’emozione che c’è nella persona. Quindi se devo fare un disegno e devo rappresentare la mia rabbia, grazie al colore a cera si vede meglio il tratto che rappresenta la mia rabbia. Se dovessi utilizzare i colori a matita non sarebbe la stessa cosa perché sono rigidi, secchi. Invece con i colori a spirito, se volessi fare un tratto un po’ più marcato, spingendo la punta del colore sul foglio, l’inchiostro potrebbe strapparlo. Io posso comunque interpretare un disegno che mi viene consegnato con la matita o con utilizzo di altri tipi di colori ma con i colori a cera è molto meglio.

Chi può studiare il disegno onirico?

Lo possono acquisire tutte le persone che lavorano in aiuto alla persona; persone che hanno una base di studi mediche: naturopati, psicologi, medici, pedagogisti… perché serve avere una base di conoscenza psicologica.

Perché uno psicologo, ad esempio, dovrebbe avvalersi anche di questa tecnica con i suoi pazienti?

Si dovrebbe avvalere di questa tecnica perché riesce ad aiutare più velocemente la persona a farle superare gli ostacoli.

Per la prima volta in Italia a San Severo ha spiegato cos’è il disegno onirico anche a persone che non hanno studi universitari in ambito medico, l’è sembrato interessante?

Certo, è bello che le persone capiscano che c’è questa tecnica così potente che può andare in loro aiuto.

Perché anche chi non sa disegnare può farlo?

E’ meglio se una persona non sa disegnare. Perché a noi non interessa la capacità artistica ma solo che la persona tiri fuori l’ emozioni di quel momento, del “qui e ora”, questo è importante. Le persone che sanno disegnare hanno una mentalità ben strutturata, quindi per certi versi è più difficile leggere il disegno, bisogna togliere le strutture della persona. Ad esempio, se volessi disegnare una casa non sapendo le regole della prospettiva disegnerò la casa così come mi viene in mente di farlo, e da questo disegno esce fuori ciò che sono io realmente. Chi sa disegnare invece utilizza molto di più la parte razionale anziché la parte irrazionale, dunque servirà togliere la parte razionale per arrivare al fulcro della persona.

Lei ha citato anche Freud al seminario e ha detto che il disegno onirico ci fa conoscere il nostro “io” interiore, quindi il sogno è tutto oppure è solo una parte di ciò che vuole mostrarci il nostro inconscio?

Il sogno è solo una parte ma nel foglio c’è tutta la nostra vita, ergo anche dell’inconscio. C’è tutta la parte dell’inconscio ma appare di più ciò che al momento è importante. All’interno del disegno emergono delle tracce, dei momenti, che ci dicono ciò che in questo momento della vita della persona è importante.

Quando al seminario facevo mettere il dito su una parte del disegno e chiedevo alla persona, alcune date della propria vita, per esempio, la persona era pronta a ricordare quel momento; l’inconscio permetteva alla persona di ricordare quel momento. Se invece, faccio toccare un determinato punto del disegno a una persona, e in quel momento l’inconscio non vuole far ricordare quel momento, perché la persona non è pronta a ricordare, io devo rispettare i suoi tempi altrimenti le farei del male dato che in quel modo l’inconscio la sta proteggendo.

Qual è la differenza fra il nostro “io” e l’inconscio?

Il nostro “io” è la parte razionale di noi che giornalmente vive e il nostro inconscio è la nostra parte irrazionale. Spesso il nostro “io” interiore vede le persone intorno a se in altri modi ma non realmente come sono, che sia in bene o in male.

L’inconscio può essere paragonato al nostro bimbo interiore?

Sì assolutamente.

Quindi sbagliano le persone quando da piccoli ci dicono “devi cresce”? Dobbiamo ascoltare la nostra parte infantile?

Certo. E’ quella parte intuitiva… è il nostro sesto senso… certo, bisogna anche ascoltarlo con i giusti modi: se, ad esempio, mi viene in mente di girare nuda in piazza è meglio dare ascolto al nostro “io” che ci farà pensare: “magari il giro in piazza me lo faccio ma è meglio se sono vestita”.

