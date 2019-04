Di:

Il quadrilatero formato da via Stella, via San Lorenzo, via Campanile e via Antiche Mura è lo scrigno di Manfredonia.

Qui, come altrettanti gioielli, sono contenuti:

-Il convento di Santa Chiara, già delle Clarisse, con la relativa chiesa e l’attuale seminario arcivescovile;

-La Cattedrale, da noi più frequentata e meglio conosciuta;

-La chiesa di San Benedetto, annessa all’edificio attiguo, già Badia nel XIV secolo, in seguito monastero delle Celestine, ora ospita il nostro ricovero per anziani; ed

-Il convento dei Francescani di Santa Maria.

Questi edifici storici ci offrono notevoli esempi di manufatti architettonici ed artistici. E dunque sono altrettanti beni preziosi, che ci sono pervenuti in retaggio.

Noi li vediamo tutti i giorni, ci passiamo davanti e non ci facciamo caso.

Eppure meritano molta più attenzione ed una maggiore considerazione da parte nostra.

In questo stesso quadrilatero vi sono altrettante gemme preziosissime che vanno ad esaltare ognuno dei precedenti monumenti, e sono:

-Il Campanile della chiesa di San Benedetto, con il suo cupolino a bulbo. Riecheggia i suoi simili dislocati in Europa e nell’oriente asiatico, russo ed indiano;

-Il Campanile di Santa Chiara con il suo solare cupolino semisferico a strati di ceramica di diversi colori. Rimanda alla sfera celeste e quindi all’Universo intero;

-Il Campanile di Santa Maria è munito di cuspide a piramide, ricorda la misteriosa Africa.

-Ed in ultimo, ma non ultimo, il Campanile Orsini, annesso alla Cattedrale, che molto più semplicemente con il suo cupolino a volta ci ricorda le nostre antiche abitazioni a pianoterra, con le loro volte in tufo.

Notoriamente è l’emblema di Manfredonia.

Fanno a gara fra di loro, sono tutti insieme come un mazzetto di asparagi e si possono vedere in pochi minuti.

La loro rispettiva forma così evocativa è sicuramente dovuta al caso, ma sono i campanili più belli del mondo e noi non lo sappiamo.

Ci abbiamo vissuto vicino, giocato sopra, suonato le campane, ci siamo battezzati ed abbiamo fatto tutto alla loro ombra, senza renderci perfettamente conto del loro valore.

Questo giudizio entusiastico è parso indulgere troppo al sentimentalismo ed affetto da campanilismo.

Certo sono diversi dagli altri campanili più famosi sparsi per il mondo, ma sono altrettanto belli, se non di più.

Con tutta probabilità sono il frutto di un sapere edilizio semplice e sarebbero stati così edificati spontaneamente, senza eccessivo studio. Anche le Ziggurat e le piramidi però sono ugualmente sorte per generazione spontanea. Prima di loro non c’era niente a cui rifarsi.

Comunque tutti quelli che li hanno visti sono rimasti incantati.

Orazio Totaro

