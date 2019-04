Manfredonia. “Evitato l’aumento Tari ma quanto caos nel PEF”

Di:

Manfredonia, 01 aprile 2019. Oltre cinque ore di discussioni, inframezzate da tre sospensioni, in un clima arroventato, contestazioni di ogni genere, con parole oltre le righe, per approvare il Piano economico e finanziario dell’Ase, l’azienda ecologica partecipata del comune e le tariffe Tari 2019. E’ in sintesi la convulsa serata del consiglio comunale definita da Cristiano Romani, FI, , riunito in seconda convocazione dopo che la prima era andata deserta per l’assenza della maggioranza, sindaco compreso. Sindaco Riccardi che alla vigilia aveva protocollato le proprie dimissioni con una motivazione che riassume la situazione che da tempo si trascinava sempre più incontrollata. ha scritto nella lettera inviata alla segretaria generale e al presidente del consiglio che ne ha dato notizia all’inizio della seduta.

Piuttosto tiepido e distaccato il commento di Damiano D’Ambrosio, esponente del PD, che ha parlato di dove ; mentre Gianni Fiore, Cinquestelle, ha rilevato come “sia grave che il sindaco dimissionario non sia presente in aula a spiegare le ragioni e a chiedere scusa alla città per non aver saputo raggiungere gli obiettivi elettorali”.

Ad aprire le contestazioni il consigliere indipendente Angelo Salvemini che ha riproposto l’irregolarità della convocazione del consiglio. “Le regole vanno rispettate e qui vi sono palesi violazioni di legge> ha protestato. Una posizione ripresa e sostenuta da vari consiglieri d’opposizione. Italo Magno, Manfredonia Nuova, richiamando i riferimenti di legge ha affermato che Massimiliano Ritucci; Gianni Fiore; Leonardo Taronna; Cristiano Romani.