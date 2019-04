Di:

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Grande partecipazione ed entusiasmo anche a San Giovanni, Lucera e San Severo, dove il popolo di centrodestra ha partecipato alle primarie per l’individuazione del candidato sindaco. Una festa democratica, all’insegna dell’unità e della coesione di intenti, nel solco del percorso già tracciato in altri Comuni della Puglia. Facciamo i migliori auguri per la campagna elettorale ai vincitori, tra cui il nostro amico Michele Consalvo di Lucera, che si proporranno alla guida della loro città accanto agli altri candidati alle primarie Mimmo Longo e Rosa Caposiena: siamo una squadra forte, credibile e determinata a governare con vero spirito di servizio. Il centrodestra in Puglia ha i motori accesi ed è partito: il vento è dalla nostra parte”.