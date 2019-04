Puglia. Resiste una fase stabile e soleggiata

Di:

LUNEDÌ: L’anticiclone mostra i primi segnali di cedimento sul Mediterraneo occidentale ma continua a garantire condizioni di stabilità sulle regioni di Sudest. Giornata gradevole e soleggiata su Molise, Basilicata e Puglia, con tendenza al transito di velature a partire dal pomeriggio, in graduale ispessimento serale. Temperature senza variazioni significative, con massime fino ai 18-20°C su Tavoliere, Salento e Tarantino. Venti deboli a prevalente regime di brezza; temporanei rinforzi da nordovest sul Brindisino. Mari tutti quasi calmi o poco mossi.

Martedì 02 Aprile

Nubi medio-alte in transito, peggiora dalla sera

MARTEDÌ: L’anticiclone cede sui settori occidentali del Mediterraneo per l’affondo di una saccatura nordatlantica e le regioni di Sudest, pertanto, vengono raggiunte da correnti sempre più umide dai quadranti sudoccidentali. Giornata all’insegna della variabilità su Molise, Basilicata e Puglia, a tratti grigia per il transito di nuvolosità medio-alta. Da segnalare, inoltre, lo sviluppo di addensamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio sull’entroterra lucano, sull’alto Molise e sulla Daunia, ivi con isolati piovaschi o acquazzoni. Nubi più compatte ovunque dalla sera. Temperature stabili. Venti inizialmente deboli variabili, in rinforzo e rotazione dai quadranti meridionali. Mari ancora quasi calmi o poco mossi.



Mercoledì 03 Aprile

Irregolarmente nuvoloso con fenomeni occasionali tra ovest Basilicata e Molise

MERCOLEDÌ: La saccatura atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale, convogliando correnti umide dai quadranti sudoccidentali sulle regioni di Sudest. Ancora una giornata variabile, a tratti coperta per nuvolosità medio-alta, su Molise, Basilicata e Puglia. Piogge deboli o pioviggini sulla Lucania occidentale e sull’Isernino, fenomeni generalmente assenti o isolati altrove. Temperature in generale diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.