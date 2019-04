Tentato furto, arresta coppia di conviventi a Foggia

Di:

Foggia. Nella giornata del 31 marzo 2019, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto ZUZZARO Dario, classe 1977 e SILVESTRI Katia classe 1978 per tentato furto aggravato, oltraggio, minacce e resistenza al Pubblico Ufficiale.

Gli Agenti intervenivano verso le 5:00 per una segnalazione della sala operativa per furto in atto in via Caldara, ove incrociavano due persone che si stavano allontanando frettolosamente.

Insospettiti dall’atteggiamento i Poliziotti procedevano ad un controllo dei due soggetti, un uomo ed una donna. L’uomo, identificato per ZUZZARO Dario si mostrava subito insofferente al controllo, tanto più che da subito non si manifestava collaborativo, in quanto cercava di nascondere qualcosa in tasca. Dal successivo controllo emergeva che lo stesso occultava in tasca un paio di forbici, aventi una delle due lame la punta spezzata.

Vistisi scoperti i due si scagliavano con violenza contro i poliziotti facendo nascere una colluttazione che terminava in pochi secondi con il fermo degli stessi.

I due soggetti anche dopo il fermo, continuavano ad inveire contro i poliziotti con minacce di morte e parole oltraggiose anche contro i familiari degli stessi.

Da un controllo della zona, risultava alzata per metà e danneggiata con segni di effrazione, la serranda di un comitato elettorale, con eventuali ammanchi all’interno da accertare. Inoltre, veniva rinvenuto a terra proprio in prossimità dell’ingresso, un pezzo della lama mancante dalle forbici poco prima trovate addosso a Zuzzaro e sottoposte a sequestro.

Alla luce dei fatti sopra narrati, la coppia veniva tratta in arresto e dopo le formalità di rito accompagnata agli arresti domiciliari presso l’abitazione a disposizione della locale Procura della Repubblica.