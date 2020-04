A San Severo si resta “a casa con la cultura”

. “Per una città come San Severo, in cui c’è sempre stato un grande fermento culturale – dichiara l’Assessore alla Cultura avv. Celeste iacovino -, l’emergenza di questi giorni che ha portato alla chiusura del Teatro, della Biblioteca, del Museo e l’obbligo indispensabile di restare in casa, non possono e non devono costituire un ostacolo per il Mondo della Cultura, per i nostri artisti e per tutti i cittadini desiderosi di continuare ad usufruire di proposte culturali. Da questa riflessione mi è venuta l’idea di trasformare la pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo in un meraviglioso palcoscenico virtuale dove gli artisti, i poeti, i narratori, i cittadini, chiunque lo desideri possa offrire intrattenimento e spunti culturali ad adulti e piccini in questi giorni difficili, sperando di rivedere al più presto il nostro amato pubblico riempire gli spazi culturali della città. Il calendario delle programmazione prevede ogni giorno due eventi: dalla lettura di favole e poesie, a brevi pièce teatrali, racconti, concerti, interviste, balletti, canzoni.

La risposta del pubblico è entusiasmante ma ciò che va veramente apprezzata è la grande disponibilità dei nostri artisti e anche degli studenti che hanno accolto con enorme disponibilità l’iniziativa, regalando al pubblico momenti piacevoli e di grande valore culturale e per questo non finirò mai di ringraziarli, perché con la loro grande passione contribuiscono a rendere un indispensabile servizio pubblico che si sostanzia nel sostegno psicologico a tutti noi costretti a restare a casa”.