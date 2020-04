Aiuti economici, Zullo “Non bastano né Reddito di cittadinanza né di Dignità regionale”

“Quando gli annunci di aiuto economico non sono seguiti dai fatti c’è il rischio che innescano bombe sociali perché vissuti come spot elettorali. “E’ indubbio che l’emergenza COVID stia provocando conseguenze gravissime non solo sul piano sanitario ma anche sul piano economico e sociale. Non bastano più né il Reddito di cittadinanza e né quello di Dignità regionale e la fascia di bisognosi riguarda, fra l’altro, anche chi non vive in affitto. Il COVID ha esteso questa platea ad una marea di persone e famiglie, a piccole e medie imprese, a lavoratori sospesi per chiusure, a professionisti titolari di Partita Iva che fino ad un mese fa, in assenza di questa emergenza, avevano una vita dignitosa sul piano economico e che ora non hanno più entrate e confidano nell’aiuto delle Istituzioni. E’ su queste persone che gli annunci sono PERICOLOSI quando non seguiti da possibilità concreta ed immediata di poter fruire degli aiuti, perché da una parte vengono rassicurati ma mancando gli strumenti attuativi i soldi non arrivano subito perché non sono ancora stabiliti i criteri o le norme non sono chiare o gli Enti preposti non sono pronti. Tutte motivazioni che creano rabbia, sfiducia, ribellione sociale e ripugnanza per le Istituzioni.

“Nella mia qualità di consigliere regionale chiedo al presidente Michele Emiliano: che senso ha annunciare di aver liberato (finalmente dato il grave ritardo) i fondi già previsti da tempo per l’aiuto per gli affitti o annunciare 11.5 milioni di euro per il contrasto alla povertà se poi oggi, domani o al massimo dopodomani non sono a disposizione di chi ne ha bisogno? “La politica con le sue articolazioni tecniche, prim’ancora degli annunci, ha il dovere di predisporre ogni procedura affinché quell’annuncio si traduca in una fruizione istantanea. Se chi ci governa non si premura di predisporre il terreno affinché un beneficio possa essere subitaneamente fruito, eviti di annunciarlo in questo periodo di emergenza. “Farebbe più bella figura ed innescherebbe meno ribellione sociale”.