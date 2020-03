Bovino, Nunno “34 positivi nella RSA ‘Il Girasole’ “Siamo mortificati”

“Siamo mortificati, non ci aspettavamo questa situazione – ha commentato il primo cittadino“. Lo ha detto il sindaco di Bovino,, dopo la positività al Covid-19 in una RSA di Bovino di. Come riporta, “la struttura ‘il Girasole’ ospitata una quarantina di anziani. Domani verranno sottoposti a test i pazienti che ancora non lo hanno fatto.”Il nostro pensiero ora è rivolto a questi pazienti nella speranza che possano guarire al più presto“. “Dal comune di Bovino fanno sapere che i 29 pazienti sono stati posti in quarantena all’interno della stessa struttura sanitaria, mentre i cinque operatori sono stati posti in isolamento presso le rispettive abitazioni”. Il caso della RSA “Il Girasole” segue quello del San Raffaele di Troia.

IL POST SU FACEBOOK RSA IL GIRASOLE. “Per combattere e vincere questa battaglia abbiamo bisogno di voi, del vostro concreto aiuto..Servono con urgenza oss e infermieri che diano supporto al personale medico, già provato da lunghi e massacranti giorni di lavoro. ⏰ OGNI MINUTO E’ PREZIOSO!!! “Nessuno si salva da solo” ed ora più che mai abbiamo bisogno di voi! INSIEME POSSIAMO FARCELA!!!! CONTATTACI ALLA MAIL candidatura.rsailgirasole@gmail.com!!!.