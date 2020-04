Covid-19. Emiliano valuti APP ‘Allertalom”. Corea ha avuto vantaggi

La proposta dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo

“Sulla scorta dell’esperienza della Protezione Civile nazionale e dell’APP proposta in queste ore dalla Regione Lombardia, invitiamo il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a studiare la dotazione di questo interessante supporto tecnologico gratuito (senza escluderne altri similari), che diverrebbe strumento utile soprattutto per la salute dei cittadini, ma anche per il monitoraggio che la Task Force regionale potrebbe svolgere. “L’applicazione (app AllertaLOM) già utilizzata da altre Protezione Civili regionali, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus permette agli utenti di ricevere notifiche e informazioni. E’ disponibile su Apple Store e su Google Play Store e diventa un importante strumento per il monitoraggio e la mappatura della diffusione del Covid-19. L’aggiornamento apportato all’App originale dalla Regione Lombardia, per esempio, permette agli utenti di compilare un questionario integrato all’interno dell’app che rende possibile raccogliere dati, in forma anonimizzata, e mettere a disposizione dell’Unità di Crisi regionale e degli specialisti informazioni complete e strutturate sulla diffusione del contagio sul territorio. “App di questo tipo, per altro, è stata utilizzata con ottimi vantaggi in Corea perché ha reso possibile fare scelte sempre più mirate nella gestione dell’emergenza sanitaria (es. individuare in anticipo l’emergere di eventuali nuovi focolai) e sviluppare analisi statistiche ed epidemiologiche indispensabili sia per il presente che per il futuro. A noi risulta che App similari sino in uso anche in altre realtà territoriali come il Comune di Ardea, in provincia di Roma. Per questo, con intento costruttivo sottoponiamo all’ attenzione del presidente Michele Emiliano questo strumento tecnologico che se utile alla Lombardia potrà essere utile anche a noi, a lui le decisioni che sicuramente saprà ponderare”.