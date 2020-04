Covid19. Altri 33 positivi nel Foggiano, 2 decessi. Totale 490 casi confermati

, 01 aprile 2020. Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa che oggi mercoledì 1 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.136 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 143 casi, così suddivisi: 39 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 27 nella Provincia di Brindisi;; 18 nella Provincia di Lecce; 22 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione. (La somma dei dati per provincia è superiore di 2 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate).

Sono stati registrati oggi 19 decessi: 11 in Provincia di Bari, 1 in Provincia di Brindisi, 2 in Provincia di Foggia, 5 in Provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 15.209 test. Salgono a 57 i pazienti guariti. Mentre il totale dei decessi è 129. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.946 così divisi: 655 nella Provincia di Bari; 116 nella Provincia di Bat; 191 nella Provincia di Brindisi; 490 nella Provincia di Foggia; 321 nella Provincia di Lecce; 148 nella Provincia di Taranto; 20 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.